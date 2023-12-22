Jabra Elite 10 vs AirPods Pro 2: معركة سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية

في الحرب من أجل التفوق اللاسلكي الحقيقي، تتنافس Jabra وApple وجهاً لوجه منذ عام 2018. اكتسبت Jabra اليد العليا في البداية مع Elite 65t وElite Active 75t، لكن Apple قاومت بتقديم سلسلة AirPods Pro. الآن، عادت Jabra مع سيارة Elite 10 الجديدة كليًا، لتضع نفسها في مقدمة المنافسين مرة أخرى.

يعتبر كل من Jabra Elite 10 وAirPods Pro 2 من بين أفضل سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، حيث تتميز بميزات مثل إلغاء الضوضاء النشط والصوت المكاني والشحن اللاسلكي. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالشراء الأفضل، قمنا باختبار هذين النموذجين وتوصلنا إلى استنتاجنا.

إذا كنت تعطي الأولوية لجودة الصوت في تصميم أنيق وتريد سماعات أذن تعمل بشكل جيد عبر كل من iOS وAndroid، فإن Jabra Elite 10 هو الحل الأمثل. بفضل الأداء الصوتي المذهل والمظهر الأنيق، توفر هذه السماعات تجربة متميزة لجميع المستخدمين.

من ناحية أخرى، إذا كنت بالفعل متجذرًا بعمق في نظام Apple البيئي، فإن AirPods Pro 2 هو الخيار الواضح. توفر سماعات الأذن هذه مجموعة ميزات أفضل بشكل عام، وتتكامل بسلاسة مع أجهزة Apple الأخرى وتوفر تجربة مستخدم سلسة.

فيما يتعلق بإلغاء الضوضاء النشط، يتفوق كلا الطرازين في حجب عوامل التشتيت الخارجية. إنها فعالة بنفس القدر في إنشاء بيئة صوتية غامرة، مما يسمح لك بالانغماس الكامل في الموسيقى أو ملفات البودكاست الخاصة بك دون أي انقطاع.

عندما يتعلق الأمر بذلك، فإن قرارك سيعتمد في النهاية على تفضيلاتك الشخصية وولاء العلامة التجارية. إذا كنت من محبي تصميم Jabra الأنيق وتريد خيارًا متعدد الاستخدامات لكل من iOS وAndroid، فإن Elite 10 يعد خيارًا رائعًا. ومع ذلك، إذا كنت من عشاق Apple وتبحث عن تكامل سلس للنظام البيئي، فإن AirPods Pro 2 هي سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية بالنسبة لك.

في الختام، يعد كل من Jabra Elite 10 وAirPods Pro 2 خيارين ممتازين، حيث يلبي كل منهما احتياجات وتفضيلات مختلفة. سواء كنت تعطي الأولوية لجودة الصوت أو تكامل النظام البيئي، فإن سماعات الأذن هذه ستوفر لك تجربة استماع متميزة.