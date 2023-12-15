دراسة جديدة تكشف فوائد مذهلة للبستنة على الصحة العقلية

ملخص: تلقي الأبحاث الحديثة التي أجراها العلماء الضوء على الطرق غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر بها البستنة بشكل إيجابي على الصحة العقلية.

كشفت دراسة رائدة أجراها فريق من الباحثين عن بعض النتائج المذهلة حول الآثار الإيجابية للبستنة على الصحة العقلية. في حين أن البستنة معروفة منذ فترة طويلة بفوائدها الجسدية، مثل زيادة النشاط البدني وتعزيز التنسيق بين اليد والعين، فإن هذه الدراسة تركز على التأثير الأقل شهرة الذي يمكن أن تحدثه على الصحة العقلية.

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن فوائد البستنة تمتد إلى ما هو أبعد من الاسترخاء وتقليل التوتر. ووجد الباحثون أن الأفراد الذين شاركوا في أنشطة البستنة المنتظمة شهدوا انخفاضًا كبيرًا في أعراض القلق والاكتئاب. تشير هذه النتيجة المفاجئة إلى أن البستنة يمكن أن تكون مكملاً فعالاً للعلاجات التقليدية لحالات الصحة العقلية.

كما سلطت الدراسة الضوء على الجوانب الاجتماعية للبستنة. أفاد المشاركون في البحث عن زيادة الشعور بالانتماء والتواصل مع مجتمعاتهم. وقد وفرت المشاركة في أنشطة البستنة الجماعية منصة للأفراد للقاء أشخاص جدد، وتعزيز الشعور بالصداقة الحميمة والدعم الاجتماعي.

علاوة على ذلك، حددت الدراسة وجود علاقة قوية بين البستنة وتحسين الوظيفة الإدراكية. يتطلب عمل البستنة مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار والاهتمام بالتفاصيل. تساعد هذه التحديات المعرفية على تحفيز الدماغ وتعزيز خفة الحركة العقلية بشكل عام.

وفي الختام، تسلط هذه الدراسة الرائدة الضوء على فوائد الصحة العقلية العديدة المرتبطة بالبستنة. وبعيدًا عن المكافآت الجسدية، فإن الأفراد الذين ينخرطون بانتظام في أعمال البستنة يختبرون تحسنًا في الصحة العقلية، وتقليل أعراض القلق والاكتئاب، وزيادة الروابط الاجتماعية، وتعزيز الوظيفة الإدراكية. بفضل سهولة الوصول إليها وتكلفتها المنخفضة، تقدم البستنة وسيلة واعدة ويمكن الوصول إليها لتحسين الصحة العقلية والرفاهية العامة.