هاسبرو تطلق لعبة "مونوبولي كريكيت" في الهند، مستفيدة من الفرص ذات الصلة محليًا

تحتفل شركة هاسبرو، العلامة التجارية العالمية الشهيرة في صناعة الألعاب والألعاب، بالذكرى المئوية لتأسيسها هذا العام. بفضل تراثها الممتد لقرن من الزمان، أثبتت Hasbro قدرتها على البقاء على صلة بالموضوع من خلال الابتكار المستمر. وتماشيًا مع هذه الروح، قدمت الشركة مؤخرًا تطورًا جديدًا للعبتها الشهيرة Monopoly مع "Monopoly Cricket" المصممة خصيصًا للسوق الهندية.

يعد إطلاق "Monopoly Cricket" خطوة إستراتيجية من قبل Hasbro لتلبية التفضيلات الثقافية والمحلية للمستهلكين الهنود. يؤكد لاليت بارمار، مدير شركة Hasbro India، على أهمية الأهمية الثقافية، مشيرًا إلى أن اللعبة تجمع بين لعبتين مفضلتين لدى المعجبين: Monopoly، التي يحبها أكثر من مليار لاعب حول العالم، والكريكيت، الرياضة الأكثر شعبية في الهند.

وإدراكًا للطلب على المنتجات ذات الصلة محليًا، قدمت Hasbro بالفعل إصدارات إقليمية من Monopoly في الهند. ويضيف "Monopoly Cricket" إلى هذه المحفظة ويعد بمثابة شهادة على التزام الشركة بتكييف عروضها مع السوق المحلية.

ولضمان نجاح الإطلاق، اتبعت شركة Hasbro نهجًا شاملاً للتسويق. يكشف Parmar أن الشركة نفذت حملة 360 درجة تشمل التلفزيون والقنوات الرقمية والترويج داخل المتجر والتعاون مع الأفراد المؤثرين الذين يراجعون اللعبة ويؤيدونها. بالإضافة إلى ذلك، تهدف Hasbro إلى خلق تجربة تسوق استثنائية عبر الإنترنت على منصات التجارة الإلكترونية من خلال المحتوى الجذاب.

في حين أن سوق الألعاب والألعاب الهندي غير منظم في الغالب، حيث يتم تشغيل 80٪ من هذا القطاع من قبل الشركات المصنعة الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن ظهور اللاعبين ذوي العلامات التجارية يغير المشهد تدريجياً. يعزو بارمار هذا التحول إلى زيادة الوصول إلى المعلومات العالمية، مما أدى إلى بحث المستهلكين عن منتجات ذات جودة عالية وذات علامة تجارية. إن وجود المنافسة في السوق يعزز بيئة صحية حيث يمكن للمستهلكين النهائيين الاستفادة من مجموعة واسعة من الخيارات وعروض القيمة الممتازة.

ومع استمرار هاسبرو في احتضان الفرص ذات الصلة محليًا وتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين، فإنها تستعد للحفاظ على مكانتها كلاعب رائد في صناعة الألعاب والألعاب الهندية.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو "احتكار الكريكيت"؟

تعد لعبة Monopoly Cricket نسخة فريدة من نوعها من لعبة Monopoly الكلاسيكية المصممة خصيصًا للسوق الهندية. فهو يجمع بين أسلوب اللعب المألوف في لعبة Monopoly وشعبية لعبة الكريكيت، الرياضة المفضلة في الهند.

2. كيف تقوم شركة Hasbro بتسويق لعبة "Monopoly Cricket"؟

تقوم Hasbro بنشر حملة تسويقية شاملة بزاوية 360 درجة لـ "Monopoly Cricket". يتضمن ذلك الإعلانات التلفزيونية والرقمية، والترويج داخل المتجر، والتعاون مع المؤثرين الذين يراجعون اللعبة، والجهود المبذولة لتوفير تجربة تسوق جذابة عبر الإنترنت على منصات التجارة الإلكترونية.

3. ما أهمية المنافسة في سوق الألعاب والألعاب الهندية؟

تدفع المنافسة في السوق الهندية العلامات التجارية إلى تقديم أفضل عرض قيمة للمستهلكين. ومع انخفاض نصيب الفرد من استهلاك الألعاب مقارنة بالأسواق الأخرى، تؤدي المنافسة إلى زيادة العروض المراعية للجودة ومجموعة واسعة من الخيارات للمستهلكين.

4. لماذا يكتسب اللاعبون ذوو العلامات التجارية قوة جذب في السوق الهندية؟

تقدم الشركات ذات العلامات التجارية اعتبارات مراقبة الجودة وتحظى بتفضيل متزايد من قبل المستهلكين المميزين الذين يعطون الأولوية لأفضل جودة لأطفالهم. مع تزايد الوعي والمعلومات حول إطلاق الألعاب والألعاب على مستوى العالم، يشهد اللاعبون ذوو العلامات التجارية نموًا في السوق الهندية.