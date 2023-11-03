تم تنفيذ إجراءات أمنية جديدة لحماية حسابات المستخدمين على TipRanks

أعلنت منصة الاستثمار الرائدة TipRanks مؤخرًا عن تنفيذ إجراءات أمنية جديدة لحماية حسابات المستخدمين من الوصول غير المصرح به. تأتي هذه الإجراءات ردًا على التهديد المتزايد للأنشطة المشبوهة وتهدف إلى ضمان سلامة وخصوصية جميع مستخدمي TipRanks.

تم تصميم الإجراءات الأمنية الجديدة لكشف ومنع أي نشاط ينتهك شروط استخدام المنصة. يتضمن ذلك إجراءات مثل تجاوز 80 مشاهدة للصفحة لنوع صفحة معين خلال فترة 24 ساعة أو استخدام الروبوتات أو برامج الزحف أو أدوات الاستخراج الأخرى. من خلال مراقبة نشاط المستخدم عن كثب، يمكن لـ TipRanks تحديد أي سلوك مشبوه والرد عليه على الفور.

لضمان أقصى قدر من الأمان، قامت TipRanks بأتمتة عملية إعادة تنشيط الحساب. في معظم الحالات، إذا تم اكتشاف نشاط مشبوه، فسيتم تعطيل الحساب تلقائيًا ثم إعادة تنشيطه خلال 24 ساعة. يلغي هذا النهج المبسط حاجة المستخدمين إلى اتخاذ أي إجراء بأنفسهم، مما يوفر لهم الوقت والجهد.

ومع ذلك، إذا ظل الحساب معطلاً بعد فترة 24 ساعة، فنحن نشجع المستخدمين على الاتصال بفريق دعم TipRanks للحصول على المساعدة في إعادة تنشيط حساباتهم. فريق الدعم متاح للتحقيق في أي مخاوف أمنية عالقة وسيعمل على حل المشكلة على الفور.

يعكس إدخال هذه الإجراءات الأمنية الجديدة التزام TipRanks بحماية بيانات واستثمارات مستخدميها. من خلال مراقبة الأنشطة المشبوهة ومعالجتها بشكل استباقي، تهدف TipRanks إلى توفير منصة آمنة وجديرة بالثقة للمستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا تم تعطيل حسابي؟

ج: ربما تم تعطيل حسابك بسبب نشاط مشبوه ينتهك شروط استخدام TipRanks. يمكن أن يشمل ذلك إجراءات مثل المشاهدات المفرطة للصفحة أو استخدام أدوات الكشط.

س: كم من الوقت سيستغرق إعادة تنشيط حسابي؟

ج: في معظم الحالات، سيتم إعادة تنشيط حسابك تلقائيًا خلال 24 ساعة. إذا ظل حسابك معطلاً بعد هذه الفترة، فيرجى الاتصال بفريق دعم TipRanks للحصول على المساعدة.

س: ماذا أفعل إذا ظل حسابي معطلاً بعد مرور 24 ساعة؟

ج: إذا ظل حسابك معطلاً بعد 24 ساعة، فيرجى التواصل مع فريق دعم TipRanks لإجراء مزيد من التحقيق والمساعدة في إعادة تنشيط حسابك.