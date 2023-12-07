سكان ويك فورست يشعرون بالقلق إزاء الضوضاء الغامضة

يعبر السكان الذين يعيشون في ويك فورست بولاية نورث كارولينا عن مخاوفهم بشأن الطفرات الغريبة التي سمعت طوال اليوم. ووصفت الأصوات بأنها تشبه طلقات نارية أو قذائف هاون أو حتى ألعاب نارية، لكن مصدر الأصوات لا يزال مجهولا.

وفي حين رفض بعض السكان في البداية هذه الضوضاء باعتبارها أحداثًا يومية، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن المخاطر المحتملة التي تشكلها. حتى أن إحدى السكان، تدعى ريناي هيل، اعتقدت أن جزازة العشب الخاصة بها هي المسؤولة عن الانفجارات الصوتية المفاجئة. وذكرت ساكنة أخرى، تدعى ناتالي هيل، أنها سمعت دوي الانفجارات أثناء القراءة أو الدراسة، لتدرك أن بعضها عبارة عن ألعاب نارية بالفعل.

ووفقا لشرطة ويك فورست، فقد تلقوا تقارير حول الضوضاء الغامضة ويشجعون أي شخص لديه معلومات على التقدم. ووصف ديريك بارنويل، وهو أحد السكان القريبين، الصوت بأنه يشبه صوت بندقية، ويتردد صداه في جميع أنحاء الحي ويسبب القلق بين السكان.

على الرغم من أن قسم طريق جونز فارم يقع ضمن حدود مدينة ويك فورست، إلا أن المنطقة الواقعة عبر طريق جونز ديري تعتبر مقاطعة ويك غير مدمجة. في هذه المنطقة غير المدمجة، يُسمح بإطلاق النار مع قيود معينة، مثل عدم إطلاق النار بين الساعة 10 مساءً و7 صباحًا والحصول على إذن كتابي من أصحاب المنازل على مسافة 300 ياردة. ومع ذلك، يشك بعض السكان في أنه لا يتم اتباع جميع القواعد، مما يثير مخاوف بشأن الرصاص الطائش وسلامة الأطفال في الحي.

تلقت شرطة ويك فورست تقريرًا عبر البريد الإلكتروني حول الضوضاء، بينما لم يتلق مكتب عمدة مقاطعة ويك أي تقارير ولكنه يشجع السكان على الاتصال بهم إذا كانت لديهم معلومات حول مصدر الانفجارات الغامضة. ويظل المجتمع في حالة تأهب، على أمل الحصول على إجابات واطمئنان فيما يتعلق بمصدر هذه الأصوات غير العادية وسلامتها.