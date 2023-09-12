تم الكشف عن هاتف Itel S23+: هاتف ذكي جديد ذو شاشة منحنية متميزة

أعلنت شركة Itel، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، مؤخرًا عن إطلاق أحدث أجهزتها، Itel S23+. يتميز هذا الهاتف الذكي الجديد بشاشة منحنية Full HD+ AMOLED مقاس 6.78 بوصة، مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية غامرة. مدعومًا بشريحة Unisoc T616، إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من مساحة التخزين المدمجة، يوفر Itel S23+ أداءً سلسًا وسعة تخزين كبيرة.

إحدى الميزات الجديرة بالملاحظة في Itel S23+ هي استخدامه لتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، والتي تتيح للمستخدمين توسيع ذاكرة الوصول العشوائي بما يصل إلى 8 جيجابايت باستخدام وحدة التخزين الداخلية للهاتف الذكي. وهذا يضمن أن الجهاز يمكنه التعامل مع المهام المتعددة وتشغيل التطبيقات الصعبة دون أي تأخير. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز هاتف Itel S23+ ببطارية قوية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد وأوقات شحن سريعة.

يعمل هاتف Itel S23+ على نظام التشغيل itelOS V13 المستند إلى نظام التشغيل Android 13.0.0، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والميزات. يتميز الهاتف الذكي أيضًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة. ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

لم تكشف Itel بعد عن تفاصيل السعر والتوفر لجهاز Itel S23+، ولكن من المتوقع أن يكون متاحًا في متغير واحد مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين. بفضل تصميم شاشته المنحنية المتميزة ومواصفاته القوية وميزاته المبتكرة، من المقرر أن يترك هاتف Itel S23+ علامة مميزة في سوق الهواتف الذكية.

المصدر: أديس إنسايت