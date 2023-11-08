Italjet Dragster 559 Twin الجديد: سكوتر قوي مع لمسة

كشفت شركة Italjet، المعروفة بنهجها غير التقليدي في تصميم السكوتر، عن أحدث إبداعاتها في EICMA 2023 – Dragster 559 Twin. تكسر قوة السكوتر هذه القالب بميزاته الفريدة وتصميمه الموجه نحو الأداء.

على عكس معظم الدراجات البخارية الموجودة في السوق، لا يخشى Dragster 559 Twin من تجاوز حدود التصميم التقليدي للسكوتر. بفضل أنبوب الإطار المكشوف، وهيكل الجسم الزاوي، والواجهة التي تتجه نحو الرأس، يتطلب هذا السكوتر الانتباه على الطريق. تتميز سيارة Dragster 559 Twin بإطارات Pirelli Diablo Rosso ومكابح Brembo المزدوجة في الأمام، بقدر ما هي آسرة.

ولكن ما يميز هذا السكوتر حقًا هو نظام نقل الحركة الخاص به. تم تجهيز Dragster 559 Twin بمحرك ثنائي الأسطوانات مبرد بالسائل ومحقن بالوقود يوفر قوة مذهلة تبلغ 58.3 حصانًا و55 نيوتن متر من عزم الدوران. وهذا يجعله أقوى طراز في تشكيلة Italjet ويترك معظم الدراجات البخارية الأخرى في الغبار.

في خروج مفاجئ عن المعتاد، يتميز Dragster 559 Twin بناقل حركة يدوي بست سرعات، مما يوفر للركاب تجربة ركوب أكثر جاذبية وديناميكية. وهذا أمر نادر في عالم السكوتر، حيث تعتبر ناقلات الحركة المتغيرة باستمرار (CVT) هي القاعدة. لقد تعارضت شركة Italjet مع التيار حقًا لتقدم سكوترًا يسد الفجوة بين الدراجات البخارية التقليدية والدراجات الفائقة.

يلبي Dragster 559 Twin أيضًا احتياجات الدراجين الأصغر سنًا في السوق الأوروبية من خلال تقديم نسخة مقيدة A2 مع خرج طاقة مفكك يبلغ 48 حصانًا. وهذا يسمح للركاب الصغار الذين لديهم شهية للمغامرة بتجربة إثارة ركوب دراجة نارية قوية ضمن الحدود القانونية.

باختصار، فإن Italjet Dragster 559 Twin هو سكوتر يتحدى التوقعات ويطمس الخطوط الفاصلة بين الدراجات البخارية والدراجات الفائقة. بفضل تصميمها المذهل، ومحركها القوي، وناقل الحركة اليدوي، فإنها توفر تجربة قيادة فريدة ومبهجة. سواء كنت من عشاق السكوتر أو راكبًا يبحث عن الإثارة، فمن المؤكد أن دراجة Dragster 559 Twin ستترك انطباعًا دائمًا.

الأسئلة المتكررة

هل يمكنني ركوب Italjet Dragster 559 Twin إذا كنت مبتدئًا؟

إن Dragster 559 Twin هو سكوتر قوي مصمم للركاب ذوي الخبرة. ومع ذلك، تقدم Italjet نسخة مقيدة A2 مع خرج طاقة منخفض، مما يجعلها في متناول الركاب الصغار الذين لديهم الترخيص اللازم.

ما الذي يجعل Italjet Dragster 559 Twin مختلفًا عن الدراجات البخارية الأخرى؟

يتميز Dragster 559 Twin بتصميمه غير التقليدي، الذي يتميز بأنابيب إطار مكشوفة، وهيكل زاوي، ولفافة فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بناقل حركة يدوي بست سرعات، مما يوفر تجربة ركوب أكثر جاذبية ورياضية مقارنة بناقل الحركة النموذجي المتغير باستمرار (CVT) الموجود في معظم الدراجات البخارية.

هل طائرة Italjet Dragster 559 Twin متاحة في جميع أنحاء العالم؟

في حين أنه من الأفضل التحقق من الوكلاء المحليين لمعرفة مدى التوفر، إلا أن Italjet تقدم عادةً نماذجها في أسواق مختلفة على مستوى العالم. للحصول على تفاصيل محددة ومدى التوفر في منطقتك، نوصي بالاتصال بوكلاء Italjet المعتمدين أو زيارة موقعهم الرسمي على الويب.