زيادة مستويات التهديد واحتياطات السفر للإسرائيليين

أصدر مجلس الأمن القومي (NSC) قائمة جديدة بالدول التي ارتفع فيها مستوى التهديد للإسرائيليين نتيجة للصراع المستمر في غزة. وقد حدد مجلس الأمن القومي الجهود المتزايدة التي تبذلها إيران ووكلائها، بما في ذلك فصائل حماس والجهاد العالمي، لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية ويهودية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ارتفاع كبير في التحريض ومحاولات الهجمات ومظاهر معاداة السامية في العديد من البلدان.

ونظرًا للمستوى غير المسبوق من العنف المحتمل، ينصح مجلس الأمن القومي الإسرائيليين بالتفكير بعناية في خطط سفرهم. وفي حين أنهم لا يستطيعون تثبيط السفر بشكل مباشر، فإنهم يحثون الأفراد على الموازنة بين المخاطر قبل اتخاذ قرار بشأن وجهاتهم. تتراوح تحذيرات التهديد الصادرة عن مجلس الأمن القومي من التدابير الاحترازية الأساسية في دول المستوى الأول إلى زيادة التدابير الاحترازية في دول المستوى الثاني.

وقد رُفعت الدول الغربية الكبرى، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، إلى مستوى أعلى من القلق. وتضم القائمة أيضًا 17 دولة أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا. وفي الوقت نفسه، تم رفع دول مثل جنوب أفريقيا وإريتريا وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان إلى المستوى 3، الذي يوصي بالسفر الضروري فقط. كما يُنصح دول الشرق الأوسط وتلك المجاورة لإيران، بالإضافة إلى العديد من الدول الإسلامية في آسيا، بتأجيل السفر.

يؤكد مجلس الأمن القومي على بعض الاحتياطات للمسافرين. وتنصح الإسرائيليين بالابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات والبقاء على اطلاع على الأحداث الجارية في وجهتهم في حالة وجود نشاط مناهض لإسرائيل أو معادي لليهود. بالإضافة إلى ذلك، يتم حث المسافرين على تجنب إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية والابتعاد عن التجمعات الكبيرة للمسؤولين الإسرائيليين واليهود.

في حالة الطوارئ، يتم تشجيع المسافرين الإسرائيليين على الاحتفاظ بمعلومات الاتصال الخاصة بالسفارة أو القنصلية وخدمات الطوارئ معهم. وبينما يقر مجلس الأمن القومي بأهمية السفر، فإنه يشدد على ضرورة توخي الحذر والوعي نظراً لارتفاع مستويات التهديد في أجزاء مختلفة من العالم.