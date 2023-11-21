هل وول مارت أغنى شركة في العالم؟

في عالم الأعمال العالمية، يعد السباق على لقب أغنى شركة بمثابة معركة مستمرة. أحد المنافسين الذين يتبادرون إلى الذهن غالبًا هو وول مارت، شركة البيع بالتجزئة الأمريكية متعددة الجنسيات. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر وأرقام الإيرادات المثيرة للإعجاب، فلا عجب أن يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت وول مارت تحمل التاج كأغنى شركة في العالم.

براعة وول مارت المالية

لا شك أن وول مارت، التي أسسها سام والتون عام 1962، حققت نجاحًا ملحوظًا. تعمل الشركة في 27 دولة، وتوظف ملايين الأشخاص، وتخدم عددًا لا يحصى من العملاء. وتصنف إيراداتها باستمرار من بين أعلى المعدلات في العالم، مما يجعلها قوة هائلة في صناعة البيع بالتجزئة.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتحديد أغنى شركة، فمن الضروري مراعاة عوامل مختلفة. في حين أن إيرادات وول مارت مثيرة للإعجاب بلا شك، إلا أنها ليست المؤشر الوحيد على ثروة الشركة. تلعب عوامل أخرى، مثل القيمة السوقية وصافي القيمة، دورًا مهمًا أيضًا في تحديد الوضع المالي للشركة.

القيمة السوقية وصافي القيمة

تشير القيمة السوقية إلى القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي بعدد الأسهم القائمة. من ناحية أخرى، تمثل القيمة الصافية، المعروفة أيضًا باسم حقوق المساهمين، الحصة المتبقية في أصول الشركة بعد خصم الالتزامات.

أسئلة وأجوبة

س: هل شركة Walmart هي أغنى شركة من حيث الإيرادات؟

ج: تُصنف Walmart باستمرار بين الشركات التي تحقق أعلى الإيرادات على مستوى العالم، ولكنها ليست العامل الوحيد في تحديد ثروة الشركة.

س: ما هي القيمة السوقية؟

ج: القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة، ويتم حسابها بضرب سعر السهم الحالي بعدد الأسهم القائمة.

س: ما هي القيمة الصافية؟

ج: تمثل القيمة الصافية، والمعروفة أيضًا بحقوق المساهمين، الحصة المتبقية في أصول الشركة بعد خصم الالتزامات.

الحكم

في حين أن إيرادات وول مارت مثيرة للإعجاب بلا شك، إلا أنها ليست العامل الوحيد المحدد لثروة الشركة. عند النظر في القيمة السوقية وصافي القيمة، غالبًا ما تتفوق شركات أخرى مثل Apple وMicrosoft وAmazon على Walmart من حيث الوضع المالي العام. لذلك، على الرغم من أن Walmart قد تكون عملاقًا للبيع بالتجزئة، إلا أنها لا تحمل لقب أغنى شركة في العالم.