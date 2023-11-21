هل وول مارت هو الأول في العالم؟

هل Walmart هو بائع التجزئة رقم 1 في العالم؟

في عالم البيع بالتجزئة، هناك عدد قليل من الأسماء التي يمكن التعرف عليها مثل Walmart. بفضل شعارها الأزرق والأصفر المنتشر في كل مكان والذي يزين واجهات عدد لا يحصى من المتاجر، أصبحت شركة البيع بالتجزئة الأمريكية متعددة الجنسيات اسمًا مألوفًا. ولكن هل Walmart هو بالفعل متجر التجزئة الأول في العالم؟ دعونا نتعمق في الحقائق والأرقام لمعرفة ذلك.

الأرقام تتحدث عن ذاتها

لا يمكن إنكار الحجم الهائل لشركة Walmart وانتشارها العالمي. مع أكثر من 11,500 متجرًا في 27 دولة، توظف شركة البيع بالتجزئة العملاقة 2.3 مليون موظف حول العالم. وتصنف إيراداتها السنوية باستمرار من بين أعلى المعدلات في قطاع البيع بالتجزئة، حيث تجاوزت 500 مليار دولار في السنوات الأخيرة. من المؤكد أن هذه الأرقام تضع Walmart كلاعب رئيسي في مشهد البيع بالتجزئة العالمي.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا يعني "البيع بالتجزئة"؟

ج: يشير البيع بالتجزئة إلى بيع السلع أو الخدمات للمستهلكين، عادةً من خلال المتاجر الفعلية أو المنصات عبر الإنترنت.

س: ماذا يعني "الإيرادات"؟

ج: الإيرادات هي المبلغ الإجمالي للأموال التي تحققها الشركة من خلال أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات.

المنافسة والتصنيفات

في حين أن حجم وإيرادات وول مارت مثيران للإعجاب، إلا أنها تواجه منافسة شديدة من عمالقة التجزئة الآخرين. على سبيل المثال، نمت شركة أمازون بسرعة لتصبح قوة هائلة في صناعة البيع بالتجزئة. بفضل هيمنتها على التجارة الإلكترونية وعروض المنتجات المتنوعة، كانت أمازون تتنافس مع وول مارت لتحتل المركز الأول.

توفر التصنيفات المختلفة، مثل Fortune Global 500، نظرة ثاقبة لأكبر الشركات في العالم. على الرغم من حصول Walmart باستمرار على المركز الأول، فمن المهم ملاحظة أن التصنيفات يمكن أن تختلف وفقًا للمعايير المستخدمة. تلعب عوامل مثل الإيرادات والأرباح والقيمة السوقية دورًا في تحديد تصنيف الشركة.

س: ما هي "القيمة السوقية"؟

ج: تشير القيمة السوقية إلى القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي بعدد الأسهم القائمة.

في الختام

في حين أن التواجد العالمي لشركة Walmart وإيراداتها ومكانتها في السوق مثير للإعجاب بلا شك، فإن ما إذا كانت تحمل لقب بائع التجزئة الأول في العالم أمر شخصي ويعتمد على عوامل مختلفة. يتطور مشهد البيع بالتجزئة باستمرار، مع ظهور لاعبين جدد وتكيف اللاعبين الحاليين مع متطلبات المستهلكين المتغيرة. بغض النظر عن التصنيفات، لا يمكن التقليل من تأثير وول مارت على صناعة البيع بالتجزئة، ونجاحها المستمر هو شهادة على قدرتها على تلبية احتياجات الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم.