هل لا تزال Walmart أكبر شركة في العالم؟

في المشهد المتغير باستمرار للأعمال التجارية العالمية، قد يكون من الصعب تتبع الشركات التي تحتل المراكز الأولى من حيث الحجم والإيرادات. لسنوات عديدة، كان Walmart مرادفًا لكونه أكبر شركة في العالم. ومع ذلك، أثارت التطورات الأخيرة تساؤلات حول ما إذا كان عملاق التجزئة هذا لا يزال يحمل هذا اللقب.

ولطالما كانت شركة وول مارت، التي أسسها سام والتون عام 1962، قوة مهيمنة في صناعة البيع بالتجزئة. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر وحضورها القوي عبر الإنترنت، حققت الشركة باستمرار إيرادات هائلة. إن قدرتها على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية جعلتها مفضلة لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أدى ظهور التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية إلى ظهور منافسين جدد في ساحة الأعمال العالمية. أحد هؤلاء المنافسين هو أمازون، عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الذي أسسه جيف بيزوس في عام 1994. ومع تركيزها المستمر على الابتكار ورضا العملاء، نمت أمازون بسرعة لتصبح منافسا هائلا لوول مارت.

من حيث القيمة السوقية، وهي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة، تجاوزت أمازون وول مارت في عام 2015. يمثل هذا الإنجاز تحولًا كبيرًا في مشهد الأعمال، مما يشير إلى التأثير المتزايد للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

في حين أن وول مارت لا تزال تحتل المركز الأول من حيث الإيرادات، مع مبيعات سنوية تزيد عن 500 مليار دولار، فإن الفجوة بين الشركتين آخذة في التضييق. تتزايد إيرادات أمازون بشكل مطرد، مدفوعة بمجموعتها المتنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك منصات الحوسبة السحابية والبث المباشر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي القيمة السوقية؟

ج: القيمة السوقية، والتي يشار إليها غالبًا باسم القيمة السوقية، هي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي في إجمالي عدد الأسهم القائمة.

س: كيف تختلف الإيرادات عن القيمة السوقية؟

ج: تشير الإيرادات إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي تحققها الشركة من أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات. من ناحية أخرى، تمثل القيمة السوقية القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة وهي مؤشر على قيمتها الإجمالية في سوق الأوراق المالية.

س: هل لا يزال لدى Walmart متاجر فعلية أكثر من متاجر Amazon؟

ج: نعم، لا تزال Walmart تتمتع بميزة كبيرة على أمازون من حيث التواجد الفعلي في المتجر. تدير Walmart آلاف المتاجر حول العالم، بينما تعمل Amazon بشكل أساسي عبر الإنترنت. ومع ذلك، تعمل أمازون على توسيع حضورها المادي من خلال عمليات الاستحواذ وافتتاح متاجر Amazon Go.

في الختام، في حين أن وول مارت احتفظت منذ فترة طويلة بلقب أكبر شركة في العالم، فإن صعود التجارة الإلكترونية وظهور أمازون كمنافس هائل قد تحدى هيمنتها. في حين أن وول مارت لا تزال رائدة من حيث الإيرادات، فإن النمو السريع لشركة أمازون والقيمة السوقية يشيران إلى مشهد متغير في ساحة الأعمال العالمية. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت Walmart قادرة على الحفاظ على موقعها في القمة أو ما إذا كانت أمازون ستطالب بالعرش في النهاية.