هل لا يزال Walmart مملوكًا لأمريكا؟

في السنوات الأخيرة، كان هناك جدل متزايد حول ملكية وول مارت، إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة في العالم. بفضل حضورها الهائل وانتشارها العالمي، تساءل الكثيرون عما إذا كان من الممكن اعتبار وول مارت شركة مملوكة للولايات المتحدة. دعونا نتعمق في التفاصيل ونلقي بعض الضوء على هذا الأمر.

تتمتع شركة وول مارت، التي أسسها سام والتون في عام 1962، بجذور عميقة لا يمكن إنكارها في الولايات المتحدة. بدأت الشركة كمتجر صغير للخصومات في أركنساس وتوسعت بسرعة في جميع أنحاء البلاد، لتصبح رمزًا للرأسمالية الأمريكية. ومع ذلك، مع نمو نجاح وول مارت، زادت أيضًا طموحاتها الدولية. واليوم، تعمل شركة البيع بالتجزئة العملاقة في 27 دولة، وتوظف ملايين الأشخاص حول العالم.

في حين أن توسع وول مارت خارج الحدود الأمريكية أدى إلى حضور دولي كبير، فمن المهم ملاحظة أن المقر الرئيسي للشركة لا يزال يقع في الولايات المتحدة. لا تزال عائلة والتون، أحفاد سام والتون، تمتلك حصة ملكية كبيرة في الشركة. في الواقع، تعتبر هذه العائلة من أغنى العائلات في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسهمها في وول مارت.

أسئلة وأجوبة:

س: هل لدى وول مارت أي ملكية أجنبية؟

ج: على الرغم من توسع Walmart عالميًا، إلا أنها تظل شركة مملوكة للولايات المتحدة. وتعود ملكية غالبية أسهمها إلى عائلة والتون، وهم مواطنون أمريكيون.

س: ما هو حجم أسهم Walmart المملوكة لعائلة والتون؟

ج: تمتلك عائلة والتون حوالي 50% من أسهم Walmart، مما يجعلها أكبر المساهمين في الشركة.

س: هل يدفع Walmart الضرائب في الولايات المتحدة؟

ج: باعتبارها شركة مقرها الولايات المتحدة، تخضع Walmart لقوانين الضرائب الأمريكية وتدفع الضرائب على أرباحها المحققة داخل البلاد.

س: هل جميع منتجات Walmart مصنوعة في الولايات المتحدة؟

ج: لا، تنتج Walmart منتجات من بلدان مختلفة حول العالم. وفي حين أنها تحمل منتجات أمريكية الصنع، إلا أن جزءًا كبيرًا من مخزونها يتم تصنيعه في الخارج.

في الختام، في حين قامت Walmart بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، فإنها تظل شركة مملوكة للولايات المتحدة. تعمل حصة الملكية الكبيرة لعائلة والتون والمقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة على ترسيخ جذورها الأمريكية. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن نطاق وول مارت يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الولايات المتحدة، مما يجعلها قوة عالمية حقيقية للبيع بالتجزئة.