هل وول مارت أغنى من أمازون؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، يبرز اسمان: Walmart وAmazon. لقد أحدثت هذه الشركات ثورة في طريقة التسوق، حيث توفر الراحة والأسعار التنافسية. ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد أي من شركات البيع بالتجزئة العملاقة هذه هو الأكثر ثراءً، فإن الإجابة ليست واضحة كما قد تبدو.

تتمتع وول مارت، التي أسسها سام والتون عام 1962، بسمعة طويلة الأمد باعتبارها أكبر متاجر التجزئة في العالم. مع أكثر من 11,000 متجر في 27 دولة، تتمتع Walmart بحضور مادي كبير. فهو يقدم مجموعة واسعة من المنتجات، من البقالة إلى الإلكترونيات، ولديه قاعدة عملاء مخلصين.

من ناحية أخرى، بدأت شركة أمازون، التي أسسها جيف بيزوس في عام 1994، كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح عملاق التجارة الإلكترونية العالمي. لقد أحدثت أمازون ثورة في تجارة التجزئة التقليدية من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والشحن السريع والموثوق. كما قامت أيضًا بتنويع أعمالها، والدخول في مجال الحوسبة السحابية، وخدمات البث، والمزيد.

من حيث الإيرادات، تفوقت Walmart باستمرار على أمازون. وفي السنة المالية 2020، أعلنت شركة وول مارت عن إيرادات بلغت 524 مليار دولار، بينما أعلنت أمازون عن إيرادات بلغت 386 مليار دولار. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الإيرادات وحدها لا تحدد الثروة الإجمالية للشركة.

عندما يتعلق الأمر بالقيمة السوقية، وهي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة، فإن أمازون تأخذ زمام المبادرة. اعتبارًا من أكتوبر 2021، بلغت القيمة السوقية لشركة أمازون حوالي 1.6 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. وبالمقارنة، بلغت القيمة السوقية لشركة وول مارت حوالي 400 مليار دولار.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الإيرادات؟

ج: تشير الإيرادات إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي تحققها الشركة من أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات.

س: ما هي القيمة السوقية؟

ج: القيمة السوقية، والمعروفة أيضًا باسم القيمة السوقية، هي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي بعدد الأسهم القائمة.

في الختام، في حين أن وول مارت تتفوق على أمازون من حيث الإيرادات، فإن القيمة السوقية لشركة أمازون تجعلها الشركة الأكثر ثراء. تتمتع كلتا الشركتين بنقاط قوتهما وتستمران في السيطرة على صناعة البيع بالتجزئة بطريقتهما الخاصة.