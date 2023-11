هل Walmart Plus وSam's Club Plus متماثلان؟

في عالم البيع بالتجزئة، يعد كل من Walmart وSam's Club اسمين بارزين أصبحا مرادفين للتسوق بأسعار معقولة. يقدم كلاهما برامج العضوية، Walmart Plus وSam's Club Plus، والتي توفر مزايا حصرية لعملائها المخلصين. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن هذين البرنامجين ليسا متماثلين، على الرغم من أوجه التشابه بينهما.

ما هو وول مارت بلس؟

Walmart Plus هي خدمة قائمة على الاشتراك تقدمها Walmart، وهي إحدى أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في العالم. مقابل رسوم شهرية أو سنوية، يحصل الأعضاء على إمكانية الوصول إلى مجموعة من الامتيازات، بما في ذلك التوصيل المجاني غير المحدود للسلع المؤهلة، وخصومات على الوقود، وسهولة التسوق عبر الهاتف المحمول. يهدف Walmart Plus إلى تعزيز تجربة التسوق لعملائه من خلال توفير الراحة والقيمة المضافة.

ما هو Sam's Club Plus؟

من ناحية أخرى، Sam's Club Plus هو برنامج عضوية يقدمه Sam's Club، وهو نادي مستودعات مملوك لشركة Walmart. من خلال رسوم سنوية، يحصل الأعضاء على إمكانية الوصول إلى مزايا مختلفة، مثل ساعات التسوق المبكرة، والمكافآت النقدية على المشتريات المؤهلة، والشحن المجاني على معظم العناصر عبر الإنترنت، وخصومات إضافية على خدمات مختارة. تم تصميم Sam's Club Plus لتلبية احتياجات المتسوقين بالجملة وأصحاب الأعمال الصغيرة، مما يوفر لهم توفيرًا كبيرًا وامتيازات حصرية.

ما هي الاختلافات بين Walmart Plus وSam's Club Plus؟

في حين أن كلا البرنامجين يقدمان فوائد لأعضائهما، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة بين Walmart Plus وSam's Club Plus. تركز Walmart Plus على توفير الراحة والضروريات اليومية لعملائها، مع التركيز القوي على خيارات التوصيل المجاني. ومن ناحية أخرى، يستهدف Sam's Club Plus المتسوقين بالجملة وأصحاب الأعمال الصغيرة، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات بكميات أكبر وبأسعار مخفضة.

في الختام، قد يشترك Walmart Plus وSam's Club Plus في أوجه التشابه مع برامج العضوية التي تقدمها Walmart، لكنهما يلبيان احتياجات العملاء المختلفة. يهدف Walmart Plus إلى توفير الراحة والقيمة للمتسوقين يوميًا، بينما يستهدف Sam's Club Plus المتسوقين بالجملة وأصحاب الأعمال الصغيرة. بغض النظر عن البرنامج الذي تختاره، يقدم كلاهما مزايا حصرية يمكن أن تعزز تجربة التسوق الخاصة بك.