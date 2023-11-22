هل وول مارت أكبر من أمازون؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، يبرز اسمان: Walmart وAmazon. لقد أحدثت كلتا الشركتين ثورة في طريقة التسوق، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحجم الكبير، أيهما يأخذ التاج؟ دعونا نتعمق في الأرقام ونرى من سيحتل القمة.

معركة الجبابرة

ولطالما كانت شركة وول مارت، التي أسسها سام والتون عام 1962، قوة مهيمنة في صناعة البيع بالتجزئة. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر الفعلية، سرعان ما أصبحت الشركة اسمًا مألوفًا. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، برزت أمازون كمنافس هائل، حيث أحدثت تغييرًا جذريًا في تجارة التجزئة التقليدية من خلال سوقها عبر الإنترنت وخدماتها المبتكرة.

المسائل حجم

عند مقارنة حجم عمالقة البيع بالتجزئة، من المهم مراعاة عوامل مختلفة. من حيث الإيرادات، لا يزال وول مارت يحتل الصدارة. وفي عام 2020، أعلنت الشركة عن إيرادات مذهلة بلغت 559 مليار دولار، مما يجعلها أكبر بائع تجزئة في العالم. من ناحية أخرى، سجلت أمازون إيرادات بقيمة 386 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، فإن الإيرادات وحدها لا تحكي القصة بأكملها. تجاوزت القيمة السوقية لشركة أمازون، والتي تمثل القيمة الإجمالية لأسهمها القائمة، شركة وول مارت في عام 2015. اعتبارًا من عام 2021، تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون حوالي 1.7 تريليون دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية لشركة وول مارت حوالي 400 مليار دولار. يشير هذا إلى أن المستثمرين ينظرون إلى أمازون على أنها تتمتع بإمكانات نمو أكبر وقيمة مستقبلية أكبر.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الإيرادات؟

تشير الإيرادات إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي تجنيها الشركة من أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات.

س: ما هي القيمة السوقية؟

القيمة السوقية، التي يشار إليها غالبًا باسم القيمة السوقية، هي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي بعدد الأسهم القائمة.

س: هل لدى Walmart تواجد على الإنترنت؟

نعم، قامت Walmart باستثمارات كبيرة في عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها للتنافس مع أمازون. تقدم الشركة التسوق عبر الإنترنت ووسعت خدمات التوصيل والاستلام.

س: هل لدى أمازون متاجر فعلية؟

في حين بدأت أمازون كسوق عبر الإنترنت، فقد غامرت أيضًا في مجال البيع بالتجزئة المادي. تدير الشركة متاجر Amazon Go، وAmazon Books، واستحوذت على Whole Foods Market في عام 2017.

في الخلاصة

في حين أن وول مارت لا يزال هو المسيطر من حيث الإيرادات، فإن القيمة السوقية لشركة أمازون وهيمنتها عبر الإنترنت تشير إلى إمكاناتها للنمو المستقبلي. وتواصل الشركتان الابتكار والتكيف مع مشهد التجزئة المتغير، مما يضمن بقاء المعركة من أجل التفوق في قطاع التجزئة شرسة.