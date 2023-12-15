هل ينبغي للشغف أو التطبيق العملي أن يوجه تخصصات الكلية؟

في عالم يُنظر فيه غالبًا إلى الشهادات الجامعية كوسيلة لتأمين وظيفة جيدة الأجر، فإن فكرة متابعة تخصص يعتمد فقط على الشغف تبدو متهورة بالنسبة للبعض. ومع ذلك، فإن هذا السؤال يثير جدلا مهما حول الغرض من التعليم العالي والدور الذي يلعبه في تشكيل الأفراد.

أثار مقال الرأي الأخير الذي كتبته بيث آن فينلي مخاوف بشأن اقتراح في ولاية ميسيسيبي يهدف إلى تحديد التخصصات الجامعية الأكثر والأقل احتياجًا بناءً على فرص العمل. ويقترح هذا الاقتراح تخصيص التمويل للجامعات العامة وكليات المجتمع وفقًا لذلك. في حين أن القصد قد يكون مواءمة التعليم مع احتياجات القوى العاملة في الولاية، إلا أنه يطرح سؤالاً حول ما إذا كان ينبغي للعاطفة والنمو الشخصي أن يلعبا دوراً في تحديد تخصص الفرد.

فمن ناحية، يملي التطبيق العملي على الطلاب اختيار المواضيع التي من المرجح أن تؤدي إلى فرص العمل. ويشير هذا المنظور إلى أن الدرجات العلمية في مجالات مثل إدارة البناء ستكون أكثر قيمة من الدراسات الأمريكية الأفريقية، أو دراسات النوع الاجتماعي، أو الأنثروبولوجيا. ومع ذلك، فإن تقليص التعليم إلى نموذج مهني بحت يتجاهل الفوائد الأوسع التي يمكن أن يجلبها التعليم الشامل.

الغرض من الكلية يمتد إلى ما هو أبعد من إعداد الطلاب للقوى العاملة. يتعلق الأمر بتزويد الأفراد بمنصة للاستكشاف والحلم والنمو فكريًا وعاطفيًا وروحيًا. يمكن لفصول العلوم الإنسانية، مثل الأدب، أن تقدم مهارات التفكير النقدي والتعاطف وفهم وجهات النظر المتنوعة. لا يمكن قياس هذه الصفات بسهولة ولكنها ضرورية لبناء مواطنين متعاطفين ومطلعين.

يتطلب قرار اختيار التخصص دراسة متأنية. في حين أن فرص العمل مهمة، فإن متابعة مجال الدراسة الذي يتماشى مع شغف الفرد يمكن أن يؤدي إلى حياة مُرضية وذات معنى. من الضروري تحقيق التوازن بين التطبيق العملي والنمو الشخصي عند اتخاذ هذه القرارات.

في النهاية، لا ينبغي أن يقتصر الغرض من الكلية على تحسين فرص العمل فقط. يجب أن يوفر لكل طالب فرصة لاستكشاف إمكاناته وتعلم المهارات الأساسية والمساهمة في المجتمع بطريقته الفريدة. وينبغي أن يكون التعليم الشامل متاحا للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم الاقتصادية أو وضعهم الاجتماعي.