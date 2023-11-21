هل لا تزال عائلة والتون منخرطة في وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، هناك عدد قليل من الأسماء التي لها وزن كبير مثل Walmart. باعتبارها أكبر شركة من حيث الإيرادات في العالم، أصبحت Walmart مرادفًا للأسعار المعقولة والتسوق الشامل. ولكن ماذا عن العائلة التي تقف وراء عملاق البيع بالتجزئة هذا؟ هل ما زالوا يشاركون في العمليات اليومية للشركة؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.

أسست عائلة والتون، بقيادة الراحل سام والتون، شركة Walmart في عام 1962. على مر السنين، كانت مشاركة العائلة في الشركة كبيرة، حيث شغل العديد من أفراد العائلة مناصب رئيسية داخل المنظمة. ومع ذلك، مع نمو وول مارت لتصبح قوة عالمية، فقد تطور مستوى المشاركة العائلية المباشرة.

واليوم، تظل عائلة والتون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركة وول مارت، ماليًا واستراتيجيًا. على الرغم من أنهم قد لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات اليومية، إلا أنهم لا يزالون يمتلكون حصص ملكية كبيرة في الشركة. في الواقع، تبلغ الملكية الجماعية للعائلة في وول مارت حوالي 50٪، مما يجعلهم يمتلكون أغلبية المساهمين.

إن مشاركة الأسرة تتجاوز مجرد الملكية. مؤسسة عائلة والتون، التي أنشأها سام وهيلين والتون، هي منظمة خيرية تركز على التعليم والاستدامة البيئية وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات. قدمت المؤسسة مساهمات كبيرة لقضايا مختلفة، مما يدل على التزام الأسرة المستمر بإحداث تأثير إيجابي.

أسئلة وأجوبة:

س: من هم أفراد عائلة والتون؟

ج: تضم عائلة والتون عدة أفراد، مثل جيم والتون، وأليس والتون، وروب والتون، وكريستي والتون، وغيرهم. هؤلاء الأفراد هم من نسل مؤسس وول مارت، سام والتون.

س: هل يعمل أي من أفراد عائلة والتون حاليًا في Walmart؟

ج: على الرغم من أن العائلة لم تعد تشارك بشكل مباشر في العمليات اليومية لشركة Walmart، إلا أن بعض أفراد العائلة يعملون في مجلس إدارة الشركة. ويضمن وجودهم تمثيل مصالح الأسرة على أعلى مستوى من عملية صنع القرار.

س: كيف تؤثر ملكية عائلة والتون على وول مارت؟

ج: بصفتها أغلبية المساهمين، تتمتع عائلة والتون بتأثير كبير على توجيه الشركة وعمليات صنع القرار. وتسمح لهم حصة ملكيتهم بتشكيل استراتيجية طويلة المدى والتأكد من بقاء الشركة متوافقة مع رؤيتهم.

في الختام، في حين أن عائلة والتون قد لا تشارك بشكل مباشر في العمليات اليومية لشركة وول مارت، فإن تأثيرها وحصص ملكيتها تجعلها جزءًا لا يتجزأ من نجاح الشركة. إن التزامهم بالعمل الخيري ومشاركتهم المستمرة في القرارات الإستراتيجية يسلط الضوء على تفانيهم المستمر تجاه علامة Walmart التجارية.