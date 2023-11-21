هل لم يعد لقاح فايزر مصرحًا به في الولايات المتحدة؟

هل لم يعد لقاح فايزر مرخصًا في الولايات المتحدة؟

في تطور حديث، انتشرت شائعات على منصات التواصل الاجتماعي وفي العديد من المنتديات عبر الإنترنت، مما يشير إلى أن لقاح فايزر-بيونتك لكوفيد-19 لم يعد مصرحًا باستخدامه في الولايات المتحدة. وقد تسببت هذه الادعاءات في حدوث ارتباك وقلق بين الأفراد الذين تلقوا اللقاح أو يخططون لتلقيه. ومع ذلك، من المهم توضيح أن هذه الشائعات كاذبة تمامًا. يظل لقاح فايزر مرخصًا بالكامل ومعتمدًا للاستخدام في الولايات المتحدة.

حصل لقاح Pfizer-BioNTech المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في ديسمبر 2020. ويسمح ترخيص الاستخدام الطارئ هذا بتوزيع اللقاح وإدارته أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل الطوارئ المستمرة. وباء كوفيد-19. أثبت لقاح فايزر فعاليته العالية في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقد خضع لاختبارات وتقييم صارم للتأكد من سلامته وفعاليته.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)؟

ج: إن ترخيص الاستخدام النهائي (EUA) عبارة عن آلية تنظيمية تسمح لإدارة الغذاء والدواء (FDA) بتيسير توافر واستخدام المنتجات الطبية، مثل اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة. فهو يضمن أن المنتجات تلبي معايير معينة للسلامة والفعالية.

س: هل تم إلغاء أو تعليق لقاح فايزر؟

ج: لا، لم يتم إلغاء أو تعليق لقاح فايزر. لا يزال مصرحًا باستخدامه في الولايات المتحدة ويستمر تقديمه للأفراد المؤهلين.

س: من أين جاءت الشائعات؟

ج: أصل هذه الشائعات غير واضح، ولكن المعلومات الخاطئة يمكن أن تنتشر بسهولة على منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت. ومن المهم الاعتماد على مصادر موثوقة، مثل الوكالات الصحية الحكومية الرسمية، للحصول على معلومات دقيقة.

س: هل يجب أن أقلق بشأن سلامة لقاح فايزر؟

ج: لا، لا يوجد سبب للقلق فيما يتعلق بسلامة لقاح فايزر. لقد خضع لاختبارات ومراقبة مكثفة للتأكد من سلامته وفعاليته. تواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والهيئات التنظيمية الأخرى مراقبة ملف سلامة اللقاح عن كثب.

في الختام، فإن الشائعات التي تشير إلى أن لقاح Pfizer-BioNTech لكوفيد-19 لم يعد مرخصًا في الولايات المتحدة هي شائعات خاطئة تمامًا. يظل اللقاح مرخصًا بالكامل ومعتمدًا للاستخدام، ويجب على الأفراد الاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على معلومات دقيقة بشأن لقاحات كوفيد-19. ويظل التطعيم أداة حاسمة في مكافحة الوباء وحماية الصحة العامة.