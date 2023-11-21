هل لم يعد لقاح فايزر مصرحًا باستخدامه؟

وفي تطور حديث، انتشرت شائعات مفادها أن لقاح فايزر-بيونتك لكوفيد-19 لم يعد مصرحًا باستخدامه. وقد تسببت هذه المزاعم في بلبلة وقلق لدى عامة الناس. ومع ذلك، من المهم فصل الحقيقة عن الخيال وفهم الوضع الحالي للقاح فايزر.

الحقائق:

اعتبارًا من الآن، يظل لقاح Pfizer-BioNTech لكوفيد-19 مصرحًا للاستخدام في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. لقد أثبت فعاليته العالية في الوقاية من فيروس كورونا (COVID-19) وتقليل شدة المرض لدى أولئك الذين يصابون به.

توضيح المعلومات المغلوطة:

قد يكون الارتباك المحيط بترخيص لقاح فايزر نابعًا من القرار الأخير الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بمنح الموافقة الكاملة على لقاح فايزر-BioNTech للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق. تشير هذه الموافقة إلى أن اللقاح قد استوفى معايير إدارة الغذاء والدواء الصارمة للسلامة والفعالية وجودة التصنيع.

ومن المهم ملاحظة أن موافقة إدارة الغذاء والدواء لا تعني أن اللقاح كان غير مصرح به أو غير آمن في السابق. حصل لقاح فايزر على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والهيئات التنظيمية الأخرى حول العالم. EUA هي آلية تنظيمية تسمح بالاستخدام السريع للمنتجات الطبية أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.

أسئلة مكررة:

س: هل تعني الموافقة الكاملة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح فايزر لم يعد مصرحًا باستخدامه في حالات الطوارئ؟

ج: لا، الموافقة الكاملة تعني ببساطة أن اللقاح قد استوفى المتطلبات التنظيمية الإضافية. يبقى مصرحا للاستخدام في حالات الطوارئ.

س: هل لا يزال لقاح فايزر فعالاً ضد السلالات الجديدة للفيروس؟

ج: نعم، أظهرت الدراسات أن لقاح فايزر يوفر الحماية ضد متغيرات مختلفة من كوفيد-19، على الرغم من أن بعضها قد يكون أقل فعالية قليلاً ضد سلالات معينة.

س: هل هناك أي مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة مرتبطة بلقاح فايزر؟

ج: لقد خضع لقاح فايزر لاختبارات مكثفة وتبين أنه يتمتع بملف أمان مناسب. مثل أي لقاح، قد يسبب آثارًا جانبية خفيفة مثل الألم في موقع الحقن أو التعب أو الصداع، ولكن الأحداث السلبية الخطيرة نادرة للغاية.

وفي الختام، يظل لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد-19 مصرحًا للاستخدام ويظل أداة حاسمة في مكافحة الوباء المستمر. من الضروري الاعتماد على معلومات دقيقة من مصادر موثوقة واستشارة المتخصصين في الرعاية الصحية بشأن أي مخاوف أو أسئلة بخصوص التطعيم.