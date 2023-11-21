هل لقاح القوباء المنطقية الجديد أفضل من لقاح القوباء المنطقية القديم؟

في السنوات الأخيرة، تم طرح لقاح جديد للقوباء المنطقية في السوق، مما أثار جدلا بين العاملين في المجال الطبي والمرضى على حد سواء. والسؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو ما إذا كان هذا اللقاح الجديد متفوقًا حقًا على سابقه. دعونا نتعمق في التفاصيل ونستكشف الاختلافات الرئيسية بين الاثنين.

تم استخدام لقاح القوباء المنطقية القديم، المعروف باسم زوستافاكس، منذ عام 2006. وكان فعالا في الحد من خطر القوباء المنطقية بنحو 51٪ والألم العصبي التالي للهربس (مضاعفات مؤلمة للقوباء المنطقية) بنسبة 67٪. ومع ذلك، كان لديه بعض القيود. كان زوستافاكس لقاحًا حيًا، مما يعني أنه يحتوي على شكل مضعف من الفيروس. وهذا جعله غير مناسب للأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان أو متلقي زراعة الأعضاء.

أدخل لقاح القوباء المنطقية الجديد، Shingrix، الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2017. يتميز Shingrix بمعدل فعالية مثير للإعجاب يزيد عن 90٪ في الوقاية من القوباء المنطقية والألم العصبي التالي للهربس. وعلى عكس سابقه، فإن Shingrix هو لقاح غير حي، مما يجعله آمنًا للأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يعمل لقاح القوباء المنطقية الجديد؟

ج: Shingrix هو لقاح مؤتلف، مما يعني أنه يحتوي فقط على بروتين محدد من فيروس الحماق النطاقي. يحفز هذا البروتين جهاز المناعة لإنتاج استجابة قوية ضد الفيروس، مما يمنع القوباء المنطقية.

س: من الذي يجب أن يحصل على لقاح القوباء المنطقية الجديد؟

ج: توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باستخدام Shingrix للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، حتى لو كانوا قد تلقوا Zostavax مسبقًا.

س: هل هناك أي آثار جانبية؟

ج: مثل أي لقاح، يمكن أن يسبب Shingrix آثارًا جانبية خفيفة مثل الألم في موقع الحقن، وآلام العضلات، والتعب. عادة ما تختفي هذه الأعراض خلال بضعة أيام وهي علامة على استجابة الجهاز المناعي للقاح.

في الختام، يبدو أن لقاح القوباء المنطقية الجديد، Shingrix، يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة باللقاح القديم، Zostavax. بفضل معدل فعاليته الأعلى وتركيبته غير الحية، يقدم Shingrix خيارًا أكثر أمانًا وفعالية للوقاية من القوباء المنطقية ومضاعفاته. إذا كنت تندرج ضمن الفئة العمرية الموصى بها، فإن استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن الحصول على تطعيم Shingrix يعد قرارًا حكيمًا لحماية نفسك من هذه الحالة المؤلمة والموهنة المحتملة.