هل القوباء المنطقية الجديدة أفضل من القديمة؟

في السنوات الأخيرة، تم طرح لقاح جديد للقوباء المنطقية، مما أثار جدلا بين العاملين في المجال الطبي والمرضى على حد سواء. القوباء المنطقية، والمعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقي، هي عدوى فيروسية مؤلمة يسببها الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. وهو يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. وقد أثار إدخال لقاح جديد تساؤلات حول فعاليته مقارنة باللقاح القديم.

تمت الموافقة على لقاح القوباء المنطقية القديم، المعروف باسم زوستافاكس، لأول مرة في عام 2006. وكان لقاحًا حيًا مضعفًا، مما يعني أنه يحتوي على شكل مضعف من الفيروس. وبينما كان فعالاً في تقليل خطر الإصابة بالقوباء المنطقية بحوالي 51%، إلا أن فعاليته تضاءلت بمرور الوقت، مما أدى إلى تطوير لقاح جديد.

تمت الموافقة على لقاح القوباء المنطقية الجديد، المسمى Shingrix، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2017. وعلى عكس Zostavax، فإن Shingrix هو لقاح غير حي، مما يعني أنه لا يحتوي على أي فيروس حي. وبدلا من ذلك، فهو يحتوي على بروتين يساعد على تعزيز استجابة الجهاز المناعي لفيروس الحماق النطاقي. أظهرت الدراسات أن Shingrix فعال بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من القوباء المنطقية ومضاعفاتها.

أسئلة وأجوبة:

س: من الذي يجب أن يحصل على لقاح القوباء المنطقية؟

ج: توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل البالغون الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق على لقاح القوباء المنطقية، بغض النظر عما إذا كانوا قد أصيبوا بالقوباء المنطقية من قبل.

س: ما عدد الجرعات المطلوبة من لقاح القوباء المنطقية الجديد؟

ج: لقاح القوباء المنطقية الجديد، Shingrix، يُعطى على جرعتين. يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 2 إلى 6 أشهر من الجرعة الأولى.

س: هل هناك أي آثار جانبية للقاح القوباء المنطقية الجديد؟

ج: مثل أي لقاح، يمكن للقاح القوباء المنطقية الجديد أن يسبب آثارًا جانبية. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا الألم أو الاحمرار أو التورم في موقع الحقن، بالإضافة إلى آلام العضلات والتعب والصداع. عادة ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها خلال أيام قليلة.

في الختام، أظهر لقاح القوباء المنطقية الجديد، Shingrix، أنه أكثر فعالية في الوقاية من القوباء المنطقية مقارنة باللقاح القديم، Zostavax. تركيبته غير الحية وفعاليته العالية تجعله الخيار المفضل للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. ومع ذلك، يوصى دائمًا بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية لتحديد أفضل مسار للعمل بناءً على الظروف الصحية الفردية والتاريخ الطبي.