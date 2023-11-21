هل يستحق Google Nest Hub الشراء؟

مع دخولنا موسم العطلات، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان Google Nest Hub لا يزال خيارًا جيدًا للشراء في حالته الحالية. على مدار العام الماضي، كانت عمليات إزالة الميزات أكثر من الإضافات إلى Nest Hub وHub Max. ومع ذلك، على الرغم من هذه التغييرات، لا يزال هناك الكثير من الأسباب التي تجعل Nest Hub يستحق الاهتمام.

أحد الأسباب الرئيسية لشراء Nest Hub هو وظيفته كجهاز بث الموسيقى ووحدة تحكم Google Home. إذا كنت تبحث في المقام الأول عن جهاز يمكنه تشغيل الموسيقى والتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية، فإن Nest Hub يعد خيارًا رائعًا، خاصة عندما يكون بسعر مخفض.

الجيل الثاني من Nest Hub اعتبارًا من عام 2، بسعر عادةً 2021 دولارًا، متاح حاليًا مقابل 99.99 دولارًا. إنه يوفر جميع الميزات الأساسية ويمكنه بسهولة تلبية احتياجات بث الموسيقى والتحكم في المنزل الذكي. من ناحية أخرى، يبلغ سعر جهاز Nest Hub Max لعام 49.99 2019 دولارًا أمريكيًا من 129 دولارًا أمريكيًا، ويوفر مكبرات صوت أفضل وكاميرا وشاشة أكبر ووظائف إضافية مثل الساعة التي تعمل دائمًا وتشغيل الفيديو من حين لآخر.

ومع ذلك، هناك أحد المخاوف وهو أن Google لم تقدم تحديثات ذات معنى أو تكشف عن مستقبل المساعد لـ Nest Hub. ظلت واجهة مستخدم العرض الذكي دون تغيير إلى حد كبير، وهناك نقص في الابتكار أو الميزات الجديدة مقارنة بالأجهزة المماثلة الأخرى في السوق.

علاوة على ذلك، كانت هناك شكاوى حول أن المساعد أصبح "أغبى" بمرور الوقت بدلاً من التحسن. يبدو أن تركيز Google الحالي ينصب على جهاز Pixel Tablet الذي يبلغ سعره 499 دولارًا، ولكن لا يزال لدى Nest Hub مكانًا في السوق نظرًا لانخفاض سعره والقدرة على تحمل التكاليف.

على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تطلق Google جهاز Nest Hub جديدًا يعمل بنظام Fuchsia في أي وقت قريب، فمن المهم بالنسبة لهم ترقية المساعد لجعله أكثر تحادثًا وأفضل في فهم أوامر المستخدم. وهذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على قدرة Nest Hub على المنافسة ومعالجة بعض المخاوف المتعلقة بوظائفه.

في الختام، على الرغم من عدم وجود تحديثات وميزات مهمة، لا يزال بإمكان Nest Hub أن يكون عملية شراء جديرة بالاهتمام لأولئك الذين يبحثون في المقام الأول عن جهاز بث الموسيقى ووحدة التحكم المنزلية الذكية. ومع ذلك، تحتاج جوجل إلى الاستثمار في تحسين قدرات المساعد لضمان استمرارية Nest Hub على المدى الطويل وسمعته في السوق.

أسئلة وأجوبة

1. هل يستطيع Nest Hub التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية؟

نعم، يتيح لك Nest Hub التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية من مختلف الشركات المصنعة.

2. ما هي الميزات الرئيسية لـ Nest Hub؟

يوفر Nest Hub ميزات مثل بث الموسيقى والتحكم في المنزل الذكي وعرض الشرائح ووظائف المؤقت/التنبيه وتحديثات الطقس.

3. هل هناك إصدار أحدث من Nest Hub قريبًا؟

من غير المرجح أن يتم إصدار Nest Hub الجديد الذي يعمل بنظام Fuchsia في المستقبل القريب. تركز Google بشكل أكبر على الأجهزة الأخرى مثل Pixel Tablet.

4. هل يتحسن "مساعد Google" بمرور الوقت؟

أبلغ بعض المستخدمين أن المساعد أصبح "أغبى" بمرور الوقت بدلاً من التحسن. تحتاج Google إلى العمل على جعل المساعد أكثر قدرة على المحادثة وأفضل في فهم أوامر المستخدم.

5. هل سيتم التخلص التدريجي من مكبرات الصوت وشاشات العرض الحالية؟

من غير المرجح أن تنهي جوجل دعمها لمكبرات الصوت وشاشات العرض الحالية في المستقبل القريب، حيث يتم استخدامها على نطاق واسع وقد يؤدي إنهاء الدعم إلى الإضرار بسمعة الشركة.