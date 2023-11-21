هل لم يعد لقاح فيروس كورونا معتمدًا من قبل إدارة الغذاء والدواء؟

في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك موجة من المعلومات الخاطئة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحالة الموافقة على لقاحات كوفيد-19. أحد الادعاءات المحددة التي اكتسبت اهتمامًا هو أن اللقاحات لم تعد معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). ومع ذلك، من المهم فصل الحقيقة عن الخيال وفهم الوضع الحالي للقاحات.

عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هي المسؤولة عن تقييم اللقاحات للاستخدام العام والموافقة عليها في الولايات المتحدة. قبل أن يتم الترخيص للقاح، فإنه يخضع لاختبارات صارمة في التجارب السريرية لضمان سلامته وفعاليته. بمجرد مراجعة البيانات من هذه التجارب بدقة، تمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) أو الموافقة الكاملة.

الوضع الحالي للقاحات كوفيد-19

اعتبارًا من سبتمبر 2021، لقاحات كوفيد-19 المصرح باستخدامها في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة هي لقاحات فايزر-بيونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون. خضعت هذه اللقاحات لاختبارات مكثفة وثبت أنها آمنة وفعالة في الوقاية من الأمراض الخطيرة والاستشفاء والوفاة الناجمة عن كوفيد-19.

في حين أن اللقاحات حصلت في البداية على ترخيص الاستخدام النهائي (EUA)، فقد حصل لقاح Pfizer-BioNTech مؤخرًا على موافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق. وتستند هذه الموافقة، التي تم منحها في 23 أغسطس 2021، إلى بيانات شاملة من التجارب السريرية والأدلة الواقعية.

أسئلة وأجوبة:

س: هل موافقة إدارة الغذاء والدواء تعني أن اللقاح لم يعد آمنًا؟

ج: لا، تشير موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) إلى أن اللقاح قد استوفى معايير الوكالة الصارمة للسلامة والفعالية. ويوفر مزيدًا من الطمأنينة لفعاليته في الوقاية من فيروس كورونا (COVID-19).

س: هل لا تزال اللقاحات الأخرى مصرحًا باستخدامها في حالات الطوارئ؟

ج: نعم، لا يزال لقاحا موديرنا وجونسون آند جونسون مصرحًا باستخدامهما في حالات الطوارئ. ويستمرون في الخضوع للتقييم المستمر من قبل إدارة الغذاء والدواء والهيئات التنظيمية الأخرى.

س: هل موافقة إدارة الغذاء والدواء تغير توزيع اللقاح ومدى توفره؟

ج: قد تشجع موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) المزيد من الأفراد على التطعيم. ومع ذلك، يظل توزيع اللقاحات وتوافرها دون تغيير. ولا تزال في متناول الجمهور على نطاق واسع.

في الختام، فإن الادعاء بأن لقاحات كوفيد-19 لم تعد معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هو ادعاء كاذب. وقد حصل لقاح Pfizer-BioNTech على الموافقة الكاملة، بينما لا يزال لقاحا Moderna وJohnson & Johnson مصرحًا للاستخدام في حالات الطوارئ. ومن الأهمية بمكان الاعتماد على معلومات دقيقة من مصادر حسنة السمعة واستشارة المتخصصين في الرعاية الصحية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التطعيم.