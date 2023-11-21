هل العطس من أعراض كوفيد؟

في خضم جائحة كوفيد-19 المستمر، من الضروري البقاء على اطلاع حول الأعراض المختلفة المرتبطة بالفيروس. العطس، وهو أمر شائع خلال مواسم البرد والأنفلونزا، جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان أيضًا من أعراض فيروس كورونا. دعونا نتعمق في هذا السؤال ونلقي بعض الضوء عليه.

ما هي الأعراض الشائعة لمرض كوفيد-19؟

قبل الإجابة على سؤال العطس، من المهم فهم الأعراض النموذجية لـ Covid-19. تشمل العلامات الأكثر شيوعًا الحمى والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام العضلات أو الجسم والتهاب الحلق وفقدان حاسة التذوق أو الشم والصداع والاحتقان أو سيلان الأنف. تظهر هذه الأعراض عادةً خلال 2-14 يومًا بعد التعرض للفيروس.

هل يمكن أن يكون العطس من أعراض كوفيد-19؟

في حين أن العطس هو أحد الأعراض المرتبطة عادة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد أو الحساسية، إلا أنه لا يعتبر عادةً من الأعراض الأولية لـ Covid-19. لا تدرج مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) العطس كأحد الأعراض الرئيسية للفيروس. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أعراض كوفيد-19 يمكن أن تختلف من شخص لآخر، وقد يعاني بعض الأفراد من العطس كجزء من ملف الأعراض العام لديهم.

لماذا لا يعتبر العطس من الأعراض الأولية؟

يحدث العطاس في المقام الأول بسبب تهيج أو التهاب في الممرات الأنفية، والذي يرتبط عادة بالحساسية أو نزلات البرد. يؤثر كوفيد-19 في المقام الأول على الجهاز التنفسي، مما يسبب أعراض مثل السعال وضيق التنفس. العطس ليس من الأعراض التنفسية النموذجية للفيروس، ولهذا السبب لا يعتبر مؤشرا أساسيا.

ماذا يجب أن أفعل إذا شعرت بالعطس مع أعراض أخرى؟

إذا كنت تعاني من العطس مع أعراض أخرى مرتبطة عادةً بكوفيد-19، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية. سيكونون قادرين على تقييم الأعراض الخاصة بك، وتقديم التوجيه، والتوصية بالاختبار المناسب إذا لزم الأمر. من المهم أن تتذكر أن اختبار كوفيد-19 هو الطريقة الأكثر موثوقية لتأكيد الإصابة أو استبعادها.

في الختام، على الرغم من أن العطس لا يعتبر من الأعراض الأولية لـ Covid-19، فمن الضروري دائمًا أن تظل يقظًا ومدركًا لأي تغييرات في صحتك. إذا شعرت بأي أعراض مرتبطة بالفيروس، فمن الأفضل طلب المشورة الطبية واتباع الإرشادات الموصى بها لحماية نفسك والآخرين من احتمال انتقال العدوى.

التعاريف:

– كوفيد-19: مرض فيروس كورونا 2019، الناجم عن فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2 (SARS-CoV-2).

– الأعراض: مظاهر جسدية أو عقلية تشير إلى وجود حالة أو مرض معين.

– نزلات البرد: عدوى فيروسية خفيفة تصيب الأنف والحنجرة، تسبب العطس والسعال والاحتقان.

– الحساسية: استجابة مناعية غير طبيعية للمواد (مسببات الحساسية) التي عادة ما تكون غير ضارة لمعظم الناس.

– الجهاز التنفسي: الأعضاء والأنسجة المشاركة في عملية التنفس، بما في ذلك الرئتين والممرات الهوائية والممرات الأنفية.

– أخصائي الرعاية الصحية: فرد مدرب يقدم الرعاية الطبية والمشورة للمرضى.