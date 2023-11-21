هل سام مملوك لشركة وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، غالبًا ما تكون هناك اتصالات وملكيات يمكن أن تكون مربكة للمستهلك العادي. أحد هذه الأسئلة التي تطرح بشكل متكرر هو ما إذا كان Sam's Club مملوكًا لشركة Walmart. لإزالة أي لبس، دعونا نتعمق في العلاقة بين هذين العملاقين في مجال البيع بالتجزئة.

الاتصال:

نعم، Sam's Club مملوك بالفعل لشركة Walmart. في الواقع، Sam's Club هي شركة تابعة لشركة Walmart Inc.، مما يعني أن Walmart هي الشركة الأم وتمتلك غالبية الأسهم في Sam's Club. كان هذا الاتصال قائمًا منذ عام 1983 عندما استحوذت Walmart على سلسلة نادي المستودعات.

ما هو نادي سام؟

Sam's Club هو نادي مستودعات بيع بالتجزئة قائم على العضوية ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة. وهي تعمل وفق نموذج مماثل لنوادي المستودعات الأخرى، حيث توفر كميات كبيرة من العناصر لأعضائها. مع وجود مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، أصبح Sam's Club وجهة تسوق شهيرة للأفراد والشركات على حد سواء.

أسئلة وأجوبة:

1. هل Sam's Club وWalmart هما نفس المتجر؟

في حين أن كل من Sam's Club وWalmart مملوكان لنفس الشركة الأم، إلا أنهما كيانان منفصلان. يعمل Sam's Club كنادي مستودع، يقدم خدماته للأعضاء الذين يدفعون رسومًا سنوية للوصول إلى منتجاته وخدماته. من ناحية أخرى، يعد Walmart متجر بيع بالتجزئة تقليديًا مفتوحًا لعامة الناس.

2. هل يمكنني استخدام عضويتي في Walmart في Sam's Club؟

لا، لا يمكنك استخدام عضويتك في Walmart في Sam's Club. لدى بائعي التجزئة برامج عضوية منفصلة، ​​والعضوية في أحدهما لا تمنحك إمكانية الوصول إلى الآخر. ومع ذلك، تقدم Walmart مزاياها وخصوماتها لعملائها.

3. هل المنتجات والأسعار هي نفسها في Sam's Club وWalmart؟

في حين أنه قد يكون هناك بعض التداخل في المنتجات التي يقدمها Sam's Club وWalmart، إلا أن الأسعار والاختيار يمكن أن يختلف. يركز Sam's Club على توفير كميات كبيرة وأسعار مخفضة لأعضائه، بينما يقدم Walmart مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار التجزئة العادية.

وفي الختام، فإن Sam's Club مملوك بالفعل لشركة Walmart. على الرغم من أنها كيانات منفصلة، ​​إلا أن اتصالها يسمح بالموارد والفوائد المشتركة. سواء كنت تفضل تجربة نادي المستودعات في Sam's Club أو راحة Walmart، فإن كلا تجار التجزئة يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية احتياجات عملائهم.