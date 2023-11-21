هل نادي سام مملوك من قبل وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، هناك عدد قليل من الأسماء البارزة مثل Walmart. أصبح عملاق البيع بالتجزئة مرادفًا للأسعار المعقولة ومجموعة واسعة من المنتجات. ولكن ماذا عن نادي سام؟ هل هي مملوكة لشركة وول مارت؟ دعونا نتعمق في التفاصيل.

ملكية:

نعم، Sam's Club مملوك بالفعل لشركة Walmart. في الواقع، إنها شركة تابعة لعملاق البيع بالتجزئة. تأسس Sam's Club في عام 1983 على يد سام والتون، وهو نفس رجل الأعمال صاحب الرؤية الذي أسس وول مارت. على مر السنين، نما Sam's Club ليصبح نادي مستودعات مشهور للعضوية فقط، ويقدم منتجات بالجملة وصفقات حصرية لأعضائه.

ما هو نادي سام؟

Sam's Club هو نادي مستودعات قائم على العضوية ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة والإلكترونيات والأثاث والمزيد. وهي تعمل وفق نموذج مماثل لنوادي المستودعات الأخرى، مثل كوستكو. يدفع الأعضاء رسومًا سنوية للوصول إلى Sam's Club وأسعاره المخفضة. ويهدف النادي إلى تزويد أعضائه بمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مما يجعله خيارًا جذابًا لكل من الأفراد والشركات.

أسئلة وأجوبة:

1. هل العضوية مطلوبة للتسوق في Sam's Club؟

نعم، العضوية مطلوبة للتسوق في Sam's Club. ومع ذلك، لا يزال بإمكان غير الأعضاء التسوق في مواقع Sam's Club عن طريق دفع رسوم خدمة بسيطة.

2. هل يمكنني استخدام عضويتي في Walmart في Sam's Club؟

لا، لدى Walmart وSam's Club برامج عضوية منفصلة. لا تمنح عضوية Walmart إمكانية الوصول إلى Sam's Club، والعكس صحيح.

3. هل الأسعار في Sam's Club أقل من أسعار Walmart؟

يعمل Sam's Club وWalmart على نماذج تسعير مختلفة. بينما يقدم كلاهما أسعارًا تنافسية، يركز Sam's Club على عمليات الشراء بالجملة والصفقات الحصرية لأعضائه.

وفي الختام، فإن Sam's Club مملوك بالفعل لشركة Walmart. باعتباره نادي مستودعات قائم على العضوية، يقدم Sam's Club مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية. لذا، إذا كنت تبحث عن متجر شامل لجميع احتياجات التسوق بالجملة، فقد يكون Sam's Club هو المكان المناسب لك.