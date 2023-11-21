هل نادي سام مملوك للصين؟

في السنوات الأخيرة، انتشرت شائعات مفادها أن نادي Sam's Club، وهو نادي مستودعات التجزئة الأمريكي الشهير ذو العضوية فقط، مملوك للصين. وأثارت هذه الادعاءات ارتباكا وقلقا بين المستهلكين. لذا، دعونا نتعمق في الحقائق ونلقي بعض الضوء على هذا الأمر.

أولا وقبل كل شيء، من المهم توضيح أن نادي سام ليس مملوكا للصين. الشركة هي شركة تابعة لشركة Walmart Inc.، إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة متعددة الجنسيات في العالم. استحوذت وول مارت على شركة Sam's Club في عام 1983، قبل وقت طويل من أن تصبح الصين لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي.

يعمل Sam's Club ككيان منفصل تحت مظلة Walmart، حيث يوفر لأعضائه مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة. مع أكثر من 600 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أصبح Sam's Club وجهة مفضلة للأفراد والشركات الذين يبحثون عن عمليات شراء بالجملة وصفقات حصرية.

أسئلة وأجوبة:

س: هل Walmart مملوكة للصين؟

ج: لا، وول مارت هي شركة بيع بالتجزئة أمريكية متعددة الجنسيات أسسها سام والتون في عام 1962. وبينما تتمتع وول مارت بحضور كبير في الصين، فهي شركة مساهمة عامة يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.

س: لماذا يعتقد الناس أن نادي سام مملوك للصين؟

ج: قد ينشأ الالتباس من حقيقة أن العديد من المنتجات المباعة في Sam's Club يتم تصنيعها في الصين. لكن هذا لا يعني أن الشركة نفسها مملوكة للصين.

س: هل هناك أي سلاسل بيع بالتجزئة مملوكة للصين في الولايات المتحدة؟

ج: نعم، هناك سلاسل بيع بالتجزئة مملوكة للصينيين تعمل في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن نادي سام ليس واحدًا منهم.

وفي الختام، فإن الادعاء بأن نادي سام مملوك للصين هو ببساطة غير صحيح. Sam's Club هي شركة تابعة لشركة Walmart، عملاق البيع بالتجزئة الأمريكي. في حين أنه من المهم أن نكون على دراية بأصول المنتجات التي نشتريها، فمن المهم بنفس القدر فصل الحقيقة عن الخيال عندما يتعلق الأمر بالملكية وهيكل الشركة.