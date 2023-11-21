هل شركة فايزر أم موديرنا أفضل؟

في السباق لتطعيم العالم ضد مرض فيروس كورونا 19 (COVID-XNUMX)، برزت شركتان عملاقتان من شركات الأدوية في المقدمة: فايزر وموديرنا. لقد طورت الشركتان لقاحات عالية الفعالية، ولكن أيهما أفضل؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على الاختلافات بين فايزر وموديرنا لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

لقاحات mRNA:

قامت كل من شركتي Pfizer وModerna بتطوير لقاحات mRNA، وهي تقنية رائدة تستخدم قطعة صغيرة من المادة الوراثية للفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية. لا تحتوي هذه اللقاحات على الفيروس الحي ولا يمكنها أن تصيبك بمرض كوفيد-19. وبدلاً من ذلك، يقومون بتعليم جسمك كيفية التعرف على الفيروس ومكافحته.

فعالية:

وقد أظهر كلا اللقاحين معدلات فعالية ملحوظة في التجارب السريرية. وقد أبلغ لقاح فايزر عن معدل فعالية يبلغ حوالي 95%، في حين يتميز لقاح موديرنا بمعدل فعالية يبلغ حوالي 94%. تشير هذه الأرقام إلى أن كلا اللقاحين فعالان للغاية في الوقاية من أعراض كوفيد-19.

التخزين والتوزيع:

يكمن أحد الاختلافات الرئيسية بين اللقاحين في متطلبات تخزينهما. يجب تخزين لقاح فايزر في درجات حرارة شديدة البرودة تبلغ حوالي -70 درجة مئوية (-94 درجة فهرنهايت). وهذا يشكل تحديات لوجستية للعديد من مرافق الرعاية الصحية وشبكات التوزيع. من ناحية أخرى، يمكن تخزين لقاح موديرنا في درجات حرارة التجميد القياسية التي تبلغ -20 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت)، مما يسهل التعامل معه وتوزيعه.

الآثار الجانبية:

كلا اللقاحين لهما آثار جانبية مماثلة، والتي عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة. قد تشمل هذه الألم في موقع الحقن، والتعب، والصداع، وآلام في العضلات، وقشعريرة، والحمى، والغثيان. ردود الفعل التحسسية الشديدة نادرة للغاية لكلا اللقاحين.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني اختيار اللقاح الذي سأحصل عليه؟

ج: في معظم الحالات، لن يكون لديك خيار الاختيار بين شركتي Pfizer وModerna. قد يختلف توفر اللقاحات حسب موقعك وخطة التوزيع التي تنفذها السلطات الصحية.

س: هل هذه اللقاحات آمنة؟

ج: لقد خضع كل من لقاحي Pfizer وModerna لاختبارات صارمة وتم ترخيصهما للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل الهيئات التنظيمية ذات السمعة الطيبة، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). لقد أثبتت أنها آمنة وفعالة في الوقاية من فيروس كورونا (COVID-19).

س: كم تدوم الحماية؟

ج: مدة الحماية التي توفرها هذه اللقاحات لا تزال قيد الدراسة. ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى أن الحماية يجب أن تستمر لعدة أشهر على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول.

وفي الختام، قامت كل من شركتي فايزر وموديرنا بتطوير لقاحات فعالة للغاية ضد كوفيد-19. غالبًا ما يرجع الاختيار بين الاثنين إلى عوامل لوجستية، مثل متطلبات التخزين. بغض النظر عن اللقاح الذي تتلقاه، فإن الحصول على التطعيم يعد خطوة حاسمة في مكافحة الوباء وحماية نفسك والآخرين من الفيروس.