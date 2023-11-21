هل لم يعد لقاح فايزر لكوفيد-XNUMX مصرحا به؟

هل لم يعد لقاح فايزر ضد فيروس كورونا معتمدًا؟

في الموجة الأخيرة من المعلومات الخاطئة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت ادعاءات تشير إلى أن لقاح فايزر-بيونتك لكوفيد-19 لم يعد مصرحًا باستخدامه. وقد تسببت هذه الشائعات في حدوث ارتباك وقلق بين الأفراد الذين تلقوا اللقاح أو من المقرر أن يحصلوا عليه. ومع ذلك، من المهم توضيح أن هذه الادعاءات خاطئة تمامًا.

يظل لقاح Pfizer-BioNTech لكوفيد-19، الذي طورته شركة Pfizer بالتعاون مع BioNTech، مصرحًا للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل العديد من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والعالم. منظمة الصحة (WHO). لقد قامت هذه المنظمات بمراجعة بيانات سلامة وفعالية اللقاح بدقة قبل منح الترخيص.

ربما نشأ الالتباس بسبب انتهاء صلاحية ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) للقاح Pfizer-BioNTech في الولايات المتحدة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن انتهاء صلاحية ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) لا يعني أن اللقاح لم يعد مرخصًا. وبدلاً من ذلك، فهذا يعني أن اللقاح قد انتقل من حالة الاستخدام الطارئ إلى حالة الموافقة الكاملة.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا يعني تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ؟

ج: ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ هو آلية تنظيمية تسمح باستخدام المنتجات الطبية، مثل اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة. فهو يضمن إمكانية إتاحة العلاجات التي قد تنقذ الحياة بسرعة، حتى قبل استكمال جميع المتطلبات التنظيمية التقليدية.

س: هل تمت الموافقة بشكل كامل على لقاح Pfizer-BioNTech لكوفيد-19؟

ج: نعم، حصل لقاح Pfizer-BioNTech المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الموافقة الكاملة من مختلف الهيئات التنظيمية، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومنظمة الصحة العالمية. وقد خضع لاختبارات وتقييم صارم لضمان سلامته وفعاليته.

س: هل لا يزال لقاح Pfizer-BioNTech لكوفيد-19 فعالاً؟

ج: نعم، أثبت لقاح Pfizer-BioNTech لمرض كوفيد-19 فعاليته العالية في الوقاية من عدوى كوفيد-19، والأمراض الشديدة، والاستشفاء. لقد أثبتت العديد من الدراسات والبيانات الواقعية فعاليتها باستمرار.

في الختام، فإن الادعاءات التي تشير إلى أن لقاح فايزر-بيونتك لكوفيد-19 لم يعد مرخصًا هي ادعاءات خاطئة تمامًا. ولا يزال اللقاح مرخصًا للاستخدام في حالات الطوارئ وقد حصل على الموافقة الكاملة من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. من الضروري الاعتماد على معلومات دقيقة من مصادر موثوقة واستشارة متخصصي الرعاية الصحية بشأن أي مخاوف أو أسئلة بخصوص لقاحات كوفيد-19.