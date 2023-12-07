هل ولاية بنسلفانيا هي الوجهة المثالية للتقاعد؟ الخبراء يزنون

وفقًا لموقع US News & World Report، توجت ولاية بنسلفانيا بولاية بنسلفانيا كأفضل مكان للتقاعد في الولايات المتحدة لعام 2024. ومع ذلك، تختلف آراء الخبراء الماليين حول ما إذا كانت ولاية بنسلفانيا هي حقًا وجهة التقاعد المثالية.

إحدى المزايا الرئيسية للتقاعد في ولاية بنسلفانيا هي سهولة ضريبة التقاعد. المدفوعات من حسابات التقاعد، وخطط 401 (ك)، وحسابات الاستجابة العاجلة، والمعاشات التقاعدية، والضمان الاجتماعي ليست خاضعة للضريبة في الولاية. يمكن لهذه الميزة الضريبية أن تفيد المتقاعدين بشكل كبير، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بالمزيد من دخل التقاعد.

على الجانب الآخر، تفرض ولاية بنسلفانيا معدل ضريبة دخل ثابت على جميع المقيمين، وهو ما يمكن أن يكون ضارًا للمتقاعدين الذين لديهم مدخرات تقاعدية كبيرة أو دخل استثماري. وقد يؤدي ذلك إلى أعباء ضريبية أعلى مقارنة بالولايات التي لا تفرض ضريبة على الدخل أو تلك التي تعفي دخل التقاعد. بالإضافة إلى ذلك، تعد ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات القليلة التي تفرض ضريبة على الميراث، مما قد يجعل نقل الأصول إلى الأحباء أكثر تكلفة.

القدرة على تحمل تكاليف السكن هو عامل آخر يجب مراعاته. تقدم هاريسبرج، على وجه الخصوص، متوسط ​​تكاليف السكن بقيمة 223,842 دولارًا، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​الوطني البالغ 383,883 دولارًا. ومع ذلك، فإن بعض المناطق في ولاية بنسلفانيا لديها ضرائب عقارية مرتفعة نسبيا، لذلك يجب على المتقاعدين ذوي الدخل الثابت أن يفكروا بعناية في تأثير الضرائب العقارية على ميزانياتهم.

تفتخر ولاية بنسلفانيا بإمكانية الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، مع مرافق ذات مستوى عالمي ومؤسسات طبية مشهورة في مدن مثل فيلادلفيا وبيتسبرغ. يمكن للمتقاعدين أن يتوقعوا خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى وإمكانية الوصول إلى المتخصصين. بالإضافة إلى ذلك، توفر ولاية بنسلفانيا فرصًا ترفيهية متنوعة في الهواء الطلق، بدءًا من المشي لمسافات طويلة وصيد الأسماك وحتى زيارة المتاحف والمواقع التاريخية.

أحد الجوانب التي قد تكون إيجابية أو سلبية اعتمادًا على التفضيل الشخصي هو الطقس في ولاية بنسلفانيا. قد يقدر بعض المتقاعدين تجربة الفصول الأربعة، في حين قد لا يستمتع آخرون بالطقس المتطرف في ولاية بنسلفانيا.

في نهاية المطاف، يعتمد قرار التقاعد في ولاية بنسلفانيا على التفضيلات والأولويات الفردية. يجب على المتقاعدين النظر بعناية في الإيجابيات والسلبيات، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المالية ونمط الحياة والرعاية الصحية. يوصى بشدة بالتشاور مع المتخصصين في التخطيط المالي والتقاعد الذين يفهمون الفروق الدقيقة في الضرائب وسوق الإسكان في ولاية بنسلفانيا.