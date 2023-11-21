هل لم تعد شركة موديرنا مرخصة؟

أثارت الشائعات الأخيرة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن حالة الترخيص للقاح موديرنا لكوفيد-19. ردًا على هذه الادعاءات، نهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وتوضيح أي التباس يحيط بالأمر.

حالة التفويض

وعلى عكس الشائعات، لا يزال لقاح موديرنا مصرحًا للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل العديد من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO). لقد قامت هذه المنظمات بمراجعة بيانات سلامة وفعالية اللقاح بدقة قبل منح الترخيص.

ومن المهم ملاحظة أن الترخيص لا يعني موافقة دائمة. يسمح ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ بتوزيع اللقاحات وإدارتها أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة كوفيد-19 المستمرة. تتم مراجعة حالة الترخيص وتحديثها بانتظام بناءً على البيانات الجديدة والأدلة الناشئة.

الفعالية والسلامة

أثبت لقاح موديرنا فعاليته العالية في الوقاية من عدوى كوفيد-19. وقد أظهرت التجارب السريرية أنه فعال بنسبة 94% تقريبًا في الوقاية من أعراض كوفيد-19، مع فعالية أعلى ضد الحالات الشديدة من المرض. كما ثبت أن اللقاح آمن، حيث تم الإبلاغ عن آثار جانبية خفيفة ومؤقتة فقط لدى غالبية المتلقين.

أسئلة وأجوبة

س: ماذا يعني "التفويض"؟

ج: يشير الترخيص إلى الموافقة الممنوحة من قبل الهيئات التنظيمية للسماح بتوزيع اللقاح وإدارته أثناء حالة طوارئ الصحة العامة. ويستند إلى تقييم شامل لبيانات السلامة والفعالية.

س: هل يمكن تغيير حالة الترخيص؟

ج: نعم، تتم مراجعة حالة الترخيص وتحديثها بانتظام بناءً على البيانات الجديدة والأدلة الناشئة. ويمكن تعديلها أو إلغاؤها إذا لزم الأمر.

س: هل لا يزال لقاح موديرنا مصرحًا به؟

ج: نعم، لا يزال لقاح موديرنا مصرحًا للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل الهيئات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومنظمة الصحة العالمية.

س: هل لقاح موديرنا فعال وآمن؟

ج: نعم، أثبت لقاح موديرنا فعالية عالية في الوقاية من عدوى كوفيد-19 وثبت أنه آمن مع الإبلاغ عن آثار جانبية خفيفة ومؤقتة فقط.

من الضروري الاعتماد على معلومات دقيقة من مصادر موثوقة عندما يتعلق الأمر بمسائل الصحة العامة. يمكن أن تؤدي المعلومات الخاطئة إلى حالة من الذعر والارتباك غير الضروريين. كن مطمئنًا، فإن لقاح موديرنا لا يزال مرخصًا ويستمر في لعب دور حيوي في مكافحة جائحة كوفيد-19.