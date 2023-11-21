هل ماكدونالدز أغنى من وول مارت؟

في عالم تجارة التجزئة والوجبات السريعة، تبرز شركتان عملاقتان: ماكدونالدز وول مارت. لقد أصبحت كلتا الشركتين اسماء مألوفة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقوة المالية، فمن الذي يأتي في المقدمة؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأرقام ونرى ما إذا كان بإمكاننا تحديد أي من هؤلاء العمالقة هو الأغنى حقًا.

المعركة المالية

تتمتع ماكدونالدز، سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة، بحضور عالمي مثير للإعجاب مع أكثر من 38,000 مطعم في أكثر من 100 دولة. من ناحية أخرى، وول مارت، أكبر متاجر التجزئة في العالم، تدير أكثر من 11,000 متجرا في 27 دولة. مع مثل هذه الشبكات الواسعة، فلا عجب أن تحقق هذه الشركات إيرادات كبيرة.

من حيث الإيرادات، احتلت Walmart باستمرار المركز الأول. في السنة المالية 2020، أعلنت Walmart عن إيرادات مذهلة بلغت 524 مليار دولار، مما يجعلها أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات. سجلت شركة ماكدونالدز، رغم أنها لا تزال مثيرة للإعجاب، إيرادات أقل بلغت 21 مليار دولار في نفس العام.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالربحية، فإن ماكدونالدز تأخذ زمام المبادرة. في عام 2020، أعلنت ماكدونالدز عن صافي دخل قدره 4.73 مليار دولار، بينما بلغ صافي دخل وول مارت 14.88 مليار دولار. ويشير هذا إلى أن ماكدونالدز أكثر كفاءة في تحويل إيراداتها إلى ربح.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الإيرادات؟

ج: تشير الإيرادات إلى المبلغ الإجمالي للأموال التي تجنيها الشركة من أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات.

س: ما هو صافي الدخل؟

ج: صافي الدخل، المعروف أيضًا باسم الربح أو صافي الربح، هو المبلغ المالي الذي تركته الشركة بعد خصم جميع النفقات من إيراداتها.

س: هل الإيرادات تحدد ثروة الشركة؟

ج: تعتبر الإيرادات مؤشرا هاما للأداء المالي للشركة، ولكنها لا تحدد ثروتها بشكل مباشر. تلعب الربحية وعوامل أخرى أيضًا دورًا مهمًا.

س: ما هي الشركة التي لديها رأس مال سوقي أكبر؟

ج: اعتبارًا من الآن، تتمتع Walmart بقيمة سوقية أكبر من قيمة McDonald's. القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة في سوق الأوراق المالية.

في الخلاصة

بينما يتفوق وول مارت على ماكدونالدز من حيث الإيرادات، تثبت ماكدونالدز أنها أكثر ربحية. كلا الشركتين لاعبان قويان بلا شك في صناعاتهما، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد الأكثر ثراءً، فإن الأمر يعتمد في النهاية على المقياس المستخدم. وبغض النظر عن ذلك، فمن الواضح أن كلاً من ماكدونالدز وول مارت قد حققا نجاحًا ماليًا ملحوظًا.