هل Lowes مملوكة لشركة Walmart؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، من السهل أن تشعر بالارتباك بشأن أي الشركات تمتلك أيًا منها. أحد الأسئلة الشائعة التي تطرح غالبًا هو ما إذا كان متجر Lowe's الشهير لتحسين المنازل مملوكًا لشركة Walmart. دعونا نتعمق في هذا الموضوع ونوضح أي مفاهيم خاطئة.

ملكية:

لا، Lowe's ليست مملوكة لشركة Walmart. يعد هذان العملاقان في مجال البيع بالتجزئة كيانين منفصلين لهما هياكل الملكية الخاصة بهما. شركة Lowe's Companies, Inc.، والمعروفة باسم Lowe's، هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك. من ناحية أخرى، تدير شركة Walmart Inc.، وهي أيضًا شركة مساهمة عامة، سلسلة متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها.

حول لوي:

Lowe's هو متجر أمريكي معروف لتحسين المنازل والأجهزة يقدم مجموعة واسعة من المنتجات لعشاق الأعمال اليدوية وأصحاب المنازل والمقاولين. تأسست شركة Lowe's في عام 1946، وتطورت لتصبح ثاني أكبر بائع تجزئة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة، مع آلاف المتاجر في جميع أنحاء البلاد. تركز الشركة على تزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية ومشورة الخبراء لمشاريع تحسين منازلهم.

حول وول مارت:

وول مارت، التي تأسست عام 1962، هي أكبر متاجر التجزئة في العالم. تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومحلات البقالة في مختلف البلدان. تشتهر Walmart بإستراتيجيتها "الأسعار المنخفضة اليومية"، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار معقولة. تتمتع الشركة بحضور كبير في الولايات المتحدة وهي لاعب رئيسي في صناعة البيع بالتجزئة العالمية.

أسئلة وأجوبة:

س: هل هناك أي اتصالات بين Lowe's وWalmart؟

ج: على الرغم من أن Lowe's وWalmart كلاهما من عمالقة البيع بالتجزئة، إلا أنه لا توجد اتصالات مباشرة أو روابط ملكية بين الشركتين.

س: هل يمكنني العثور على منتجات مماثلة في Lowe's وWalmart؟

ج: نعم، يقدم كل من Lowe's وWalmart مجموعة متنوعة من منتجات تحسين المنزل، على الرغم من أن اختيارات المنتجات واستراتيجيات التسعير الخاصة بهما قد تختلف.

س: أي شركة أكبر، Lowe's أو Walmart؟

ج: إن Walmart أكبر بكثير من Lowe's من حيث الإيرادات وعدد المتاجر والتواجد العالمي.

في الختام، Lowe's وWalmart هما كيانان منفصلان لهما هياكل الملكية الخاصة بهما. بينما تعمل الشركتان في قطاع البيع بالتجزئة، إلا أن لديهما نماذج واستراتيجيات أعمال متميزة. لذلك، في المرة القادمة التي تخطط فيها لمشروع تحسين المنزل، ستعرف إلى أين تتجه - Lowe's لتلبية احتياجاتك اليدوية وWalmart للمنتجات اليومية منخفضة السعر.