افتح المحتوى الحصري من خلال الاشتراك المميز

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مفتون بالألغاز وألعاب الدماغ؟ يوفر اشتراكنا المتميز إمكانية الوصول إلى USA TODAY Crossword - وهي ميزة شائعة يحبها المتحمسون في جميع أنحاء العالم. تحدى نفسك، وحسّن مهاراتك المعرفية، واستمتع بمتعة حل الألغاز المعقدة، كل ذلك وأنت مرتاح في منزلك.

قم بالترقية إلى باقة Sunday Plus المتميزة الخاصة بنا ولا تحصل على جميع ميزات اشتراكنا الأساسي الرقمي فحسب، بل استمتع أيضًا بالميزة الإضافية المتمثلة في تسليم المطبوعات يوم الأحد. انغمس في إحساس الصحيفة التقليدية بينما لا تزال تستمتع براحة الوصول الرقمي.

ارفع مستوى تجربتك بشكل أكبر من خلال اشتراك Daily Plus الخاص بنا، مما يمنحك جميع مزايا Essential Digital بالإضافة إلى تسليم الطباعة من الاثنين إلى الأحد من USA TODAY Crossword. ابدأ أسبوعك بأحجية جديدة تصلك إلى باب منزلك كل يوم.

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