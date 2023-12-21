هل تميز إلينوي ضد السائقين الأكبر سنا من خلال اختبارات الطريق الإلزامية؟

وفقا للبيانات الأخيرة، إلينوي هي الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتطلب من كبار السن إجراء اختبار الطريق لتجديد رخص القيادة الخاصة بهم. ويقول المنتقدون إن هذه السياسة تمييزية وغير ضرورية، حيث تظهر الإحصائيات أن السائقين الكبار هم من بين السائقين الأكثر أمانًا في الولاية. أعرب جون بيليس، وهو من قدامى المحاربين في حرب فيتنام يبلغ من العمر 75 عامًا، عن إحباطه من هذا الشرط، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على تذكرة منذ 50 عامًا ويشعر بأنه قادر تمامًا على القيادة. كما تعارض رابطة المتقاعدين الأمريكية في إلينوي الاختبارات الإلزامية، مؤكدة أن العمر وحده لا يسبب حوادث السيارات. وهم يجادلون بأن القوانين يجب أن تستند إلى الحاجة الحقيقية وليس التحيز على أساس السن.

وجدت دراسة أجراها مكتب وزير الخارجية أن سائقي إلينوي الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكبر لديهم معدل حوادث يبلغ 24.39 لكل 1,000 سائق، وهو ثاني أدنى معدل في الولاية. وهذا يدل على أن غالبية السائقين المسنين يتسمون بالمسؤولية والأمان على الطريق. تعتزم ممثلة الولاية الديمقراطية جويس ماسون تقديم تشريع لإلغاء اختبارات الطريق لكبار السن، مما يجعل ولاية إلينوي متسقة مع الولايات الأخرى التي لا تتطلب اختبارات إضافية. هدف مايسون هو التأكد من أن القوانين مبنية على البحث والحاجة الحقيقية بدلاً من التحيز على أساس السن.

يعود تاريخ الاختبارات الإلزامية لكبار السن في إلينوي إلى عام 1958، عندما تم تطبيق قانون يلزم السائقين الذين تبلغ أعمارهم 69 عامًا فما فوق باجتياز اختبار الطريق لتجديد الترخيص. على مر السنين، تم تعديل الحد العمري وتكرار الاختبار. ومع ذلك، يرى النقاد أن الاختبار على أساس العمر عفا عليه الزمن ولا يأخذ في الاعتبار القدرات الفردية لكبار السائقين.

في حين أن بعض المنظمات، مثل AAA، تدعم فكرة الاختبارات العليا، مدعية أنه لا توجد بيانات كافية لدعم إزالتها، فمن الواضح أن الكثيرين يعتقدون أن اختبارات الطريق الإلزامية غير ضرورية وتمييزية. وفي نهاية المطاف، فإن قرار إلغاء الاختبارات سيكون في يد الجمعية العامة في إلينوي ويتطلب اتخاذ إجراء تشريعي.