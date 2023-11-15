هل PS Vita 2 في الأفق؟

ربما لم يحقق جهاز PlayStation Vita الأصلي لعام 2011 النجاح الذي كانت سوني تأمل في تحقيقه، لكن محبي وحدة التحكم المحمولة كانوا ينتظرون بفارغ الصبر جهاز PS Vita 2 محتمل. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن هذا قد يظل مجرد تفكير بالتمني وليس حقيقة.

في معرض PlayStation 2023، أثارت الشائعات حول وحدة تحكم Sony جديدة الترقب بين عشاق Vita. اعتقد الكثيرون أن نسخة PS Vita المنقحة يمكن أن تكون قيد العمل، على الرغم من توقفها في عام 2019. ولسوء الحظ، لم تتحقق هذه التوقعات.

اتخذت شركة Sony نهجًا مختلفًا للتعامل مع سوق الأجهزة المحمولة من خلال إطلاق PlayStation Portal. على الرغم من أن ملحق البث اكتسب شعبية، إلا أنه لا يمكن مقارنته تمامًا بالتنوع الذي يقدمه المنافسون مثل Nintendo Switch أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب مثل ASUS Rog Ally وSteam Deck. من غير المؤكد ما إذا كان السوق يحتاج إلى وحدة تحكم محمولة أخرى، مع توفر العديد من الخيارات بالفعل.

إذن، هل هناك أي أمل لخليفة PS Vita؟

لقد أوضحت شركة Sony أنها تفضل أن تنأى بنفسها عن سوق أجهزة الألعاب المحمولة. ينصب تركيزهم على PlayStation Portal، وهو جهاز للبث المباشر فقط مصمم لتحسين تجربة الألعاب على PS5. على الرغم من أنها كانت إضافة باهظة الثمن إلى وحدة التحكم، إلا أنها تُظهر التزام سوني بتوسيع نظام PS5 البيئي.

مع ظهور أنواع جديدة من الأجهزة المحمولة مثل Steam Deck وSwitch، سيتعين على أي جهاز PS Vita 2 محتمل أن يلبي احتياجات اللاعبين المتشددين أو يجد حلاً وسطًا بين منافسيه. ونظراً للتطورات الأخيرة، يبدو من غير المرجح أن تتبع شركة سوني هذا المسار في أي وقت قريب.

لماذا تخلت سوني عن الفيتا؟

توقفت شركة Sony عن إنتاج جهاز PS Vita في عام 2019 بعد بيع ما يقرب من 10-15 مليون وحدة. على الرغم من أن هذا قد يبدو رقمًا كبيرًا، إلا أنه يتضاءل مقارنةً بـ 154 مليون وحدة تحكم Nintendo DS المباعة في جميع أنحاء العالم. ساهمت تكاليف التصنيع المرتفعة لجهاز PS Vita ومكتبة الألعاب المحدودة وقلة الإشادة النقدية في زواله.

وجهة نظر مارلا

على الرغم من أننا لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل، يبدو من غير المحتمل أن يتم إصدار جهاز PS Vita 2 في المستقبل القريب. إن PlayStation Portal، بقدراتها على الألعاب السحابية، هي محور تركيز شركة Sony، كما أن سوق وحدات التحكم المحمولة مشبع بالفعل بالخيارات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا قامت شركة Sony بإصدار جهاز محمول جديد، فمن المؤكد أنه سيكون هناك سوق له. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت البوابة تلبي التوقعات وما إذا كانت شركة Sony ستعيد النظر في فكرة وحدة التحكم المحمولة التي تحمل اسم PlayStation الشهير.

أسئلة وأجوبة

هل تخطط شركة Sony لإصدار PS Vita 2؟

حتى الآن، لا يوجد دليل ملموس أو إعلان رسمي يشير إلى أن Sony تعمل على PS Vita 2. ويبدو أن التركيز ينصب على PlayStation Portal وتوسيع نظام PS5 البيئي.

لماذا أوقفت سوني جهاز PS Vita؟

أوقفت شركة سوني جهاز PS Vita بسبب عدة عوامل، بما في ذلك تكاليف التصنيع المرتفعة ومكتبة الألعاب المحدودة وفشل وحدة التحكم المحمولة في تحقيق الإشادة من النقاد. إنه ببساطة لم يكن أداؤه جيدًا كما كان متوقعًا.

ما هي بوابة بلاي ستيشن؟

تعد PlayStation Portal أحد ملحقات البث المباشر لجهاز PS5. يسمح للمستخدمين ببث الألعاب من وحدة التحكم إلى جهاز محمول باليد. ومع ذلك، فهي لا توفر نفس تجربة الألعاب التي توفرها وحدة التحكم المحمولة المخصصة مثل PS Vita أو Nintendo Switch.

مصادر:

- مصدر المقال: example.com