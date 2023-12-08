الجولة الرابعة من مدفوعات الأثر الاقتصادي التي تم صرفها لملايين الأمريكيين

قامت مصلحة الضرائب مؤخرًا بتوزيع الجولة الرابعة من مدفوعات الأثر الاقتصادي على ملايين الأفراد المؤهلين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتهدف هذه المدفوعات، التي يبلغ مجموعها أكثر من 36 مليار دولار، إلى توفير الدعم المالي للأسر خلال جائحة كوفيد-19 المستمرة.

من بين 25 مليون دفعة تم إصدارها، تم إرسال ما يقرب من 19 مليونًا إلى المستفيدين من تقاعد الضمان الاجتماعي، أو SSDI، أو استحقاقات الباقين على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك، تم دفع أكثر من مليون دفعة تحفيزية لأولئك الذين يتلقون مباحث أمن الدولة، في حين تم تقديم ما يقرب من 85,000 دفعة إلى المستفيدين من مجلس تقاعد السكك الحديدية.

ومن إجمالي المدفوعات، تم إرسال ما يقرب من 24 مليونًا من خلال الودائع المباشرة، بينما تلقى المليون المتبقين تقريبًا شيكات ورقية. تعمل مصلحة الضرائب الأمريكية والخزانة بجد لتسريع عملية التوزيع والتأكد من حصول المستفيدين المؤهلين على شيكات التحفيز الخاصة بهم في الوقت المناسب.

من المهم ملاحظة أن توفر فحوصات التحفيز هذه يعتمد فقط على الإعلانات الرسمية الصادرة عن الحكومة. في حين كانت هناك تكهنات بشأن مدفوعات التحفيز المستقبلية، بما في ذلك الشيكات المحتملة بقيمة 1400 دولار لكبار السن، لم يتم إصدار أي تأكيد رسمي في هذا الوقت. لذلك، يجب على الأفراد الامتناع عن الاعتماد على مصادر لم يتم التحقق منها والتوجه بدلاً من ذلك إلى المواقع الحكومية الرسمية للحصول على معلومات دقيقة.

علاوة على ذلك، من المهم للأفراد أن يفهموا معايير الأهلية لإجراء فحوصات التحفيز هذه. تلعب عتبات الدخل وحالات التقديم وعدد المعالين دورًا مهمًا في تحديد مبلغ دفعة التحفيز التي قد يتلقاها الفرد. يُنصح بالرجوع إلى الموقع الرسمي للبيت الأبيض للحصول على معلومات مفصلة حول كل جانب من جوانب خطة الإنقاذ الأمريكية.

في الختام، نجحت مصلحة الضرائب الأمريكية في صرف الجولة الرابعة من مدفوعات الأثر الاقتصادي لملايين الأمريكيين. وبينما قد تكون هناك مناقشات جارية بشأن المزيد من تدابير التحفيز، فمن الضروري الاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.