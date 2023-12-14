هل أنت مستعد للاختبار النهائي للقوة والتحمل والتصميم؟ لا مزيد من البحث لأن الموسم 11 من برنامج Fittest Family في أيرلندا يقترب من نهايته الكبرى! استعد لمشاهدة النهاية المثيرة لهذه المنافسة الشديدة يوم 17 ديسمبر الساعة 6:30 مساءً على قناة RTE One وRTE Player.

على الرغم من أن برنامج المشاهير الخاص لن يتم بثه في عيد الميلاد هذا العام، إلا أنه لا يزال بإمكان المشجعين الاستمتاع بالإثارة بينما تتنافس العائلات المتبقية للحصول على لقب "الأسرة الأيرلندية الأكثر لياقة". كان هذا الموسم مليئًا بالتحديات المذهلة والعروض المذهلة، مما دفع المتسابقين إلى أقصى حدودهم.

قدمته لورا فوكس، التي خلفت ميريد رونان، ومع سونيا أوسوليفان التي حلت محل آنا جيري أثناء إجازة الأمومة، شهد العرض عائلات من جميع أنحاء أيرلندا تتنافس تحت إشراف المدربين ديفي فيتزجيرالد، ونينا كاربيري، دونشا أوكالاغان، وسونيا أوسوليفان.

ستضم النهاية النهائية عائلة بيرنز من تيبيراري، وعائلة ستراتفورد التي تمثل كافان، وعائلة بونار من وترفورد، وعائلة مورفي من كارلو. تجلب كل عائلة مجموعتها الفريدة من المهارات والتصميم إلى المنافسة، مما يجعلها معركة شديدة للحصول على اللقب المرغوب.

تشمل التحديات النهائية سباق القوارب أسفل نهر ليفي، وتحدي العودة إلى الجدار، وتحدي الشنق القوي المثير للأعصاب. ومع وجود الكثير على المحك، أصبحت المنافسة أكثر شراسة من أي وقت مضى. ستتأهل عائلتان فقط إلى النهائي الكبير، حيث سيتم تتويج الفائز بلقب الأسرة الأكثر لياقة في أيرلندا لعام 2023.

لا تفوت فرصة الختام المثير للموسم الحادي عشر من برنامج Fittest Family في أيرلندا. تابعونا يوم 11 ديسمبر الساعة 17:6 مساءً على قناة RTE One وRTE Player لمعرفة من سيخرج منتصرًا. وللبقاء على اطلاع بأحدث العناوين والمسابقات والمحتوى الحصري، اشترك في النشرة الإخبارية لدينا وانضم إلى مجتمع WhatsApp الجديد. استعد لتجربة ضخ الأدرينالين التي لا مثيل لها!