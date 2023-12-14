من سيتوج بلقب الأسرة الأكثر لياقة في أيرلندا لعام 2023؟

في تحول غير متوقع للأحداث، لن يتم بث نسخة المشاهير من برنامج Ireland's Fittest Family على قناة RTE في عيد الميلاد هذا العام. العرض الشهير، والذي عادةً ما يضم وجوهًا مشهورة وأفراد أسرهم الذين يواجهون تحديات من المسلسل الناجح، خيب آمال المشجعين بغيابه عن الجدول الاحتفالي هذا العام.

ومع ذلك، لم يفقد كل الأمل بالنسبة للمشاهدين المتحمسين للعرض. من المقرر أن يتم بث المباراة النهائية لـ Ireland's Fittest Family يوم الأحد الساعة 6.30 مساءً على قناة RTE One. مع تولي المذيعة الجديدة "لورا فوكس" والمدربة "سونيا أوسوليفان" المسؤولية بدلاً من "ميريد رونان" و"آنا جيري"، تستعد العائلات المتبقية لخوض معركة حامية الوطيس.

من بين العائلات المتنافسة في نهاية الموسم عائلة بيرنز من تيبيراري، وعائلة ستراتفورد من كافان، وعائلة بونار من تيبيراري، وعائلة مورفيز من كارلو. تجلب كل عائلة مجموعتها الفريدة من المهارات والتصميم إلى المنافسة.

التحديات التي تنتظر هذه العائلات ليست لضعاف القلوب. سيختبر سباق القوارب أسفل نهر ليفي العمل الجماعي وقدرتهم على التحمل، يليه تحدي "العودة إلى الجدار" سيئ السمعة. المخاطر كبيرة حيث ستواجه العائلتان الأخيرتان في The Eliminator، مع خروج عائلة واحدة فقط منتصرة.

تبلغ الرحلة ذروتها مع لعبة hanging Tough الكلاسيكية والنهائي الكبير، حيث سيتم تتويج الفائز بلقب "أفضل عائلة في أيرلندا لعام 2023". وتكون الإثارة واضحة حيث تدفع العائلات نفسها إلى أقصى حدودها سعيًا لتحقيق النصر.

لا تفوّت النهائي الكبير المليء بالإثارة لعائلة الأيرلندية الأصلح يوم 17 ديسمبر الساعة 6.30 مساءً على RTE One وRTE Player. ابق على اطلاع بأحدث العناوين من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا والانضمام إلى مجتمع WhatsApp الجديد للحصول على جرعات يومية من محتوى RSVP Live.