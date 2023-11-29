أيرلندا تطلق بنجاح أول قمر صناعي إلى الفضاء

في خطوة مهمة للبلاد، أطلقت أيرلندا بنجاح أول قمر صناعي لها، EIRSAT-1، في مداره. تم إطلاق هذا القمر الصناعي "المكعب"، وهو أصغر من صندوق الأحذية النموذجي، على متن صاروخ Falcon 9 SpaceX من موقع في كاليفورنيا. انضمت أيرلندا الآن إلى صفوف الدول المرتادة للفضاء، مما يمثل حقبة جديدة لقدرات البلاد في مجال تكنولوجيا الفضاء.

تم تصميمه وبنائه واختباره في UCD (جامعة كلية دبلن) بدعم من برنامج "Fly Your Satellite" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية! يعد برنامج الطلاب EIRSAT-1 بمثابة شهادة على الحضور الأيرلندي المتنامي في صناعة الفضاء العالمية. أعرب الدكتور ديفيد ماكيون، من كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد بجامعة كاليفورنيا في ديستريكت، عن تفاؤله وتوتره مع اقتراب موعد الإطلاق. وقد توج تفاني الفريق لمدة ست سنوات في هذا الحدث الهام.

وبافتراض نجاح الإطلاق والنشر، سينتظر الفريق بفارغ الصبر الإشارات الأولى التي يرسلها القمر الصناعي EIRSAT-1 بعد نشر هوائياته. بعد ساعتين من النشر، سيمر القمر الصناعي فوق المحطة الأرضية لشركة UCD، مما يوفر فرصة للفريق لاستقبال هذه الإشارات - وهي لحظة متوقعة بفارغ الصبر ويشار إليها باسم "الحصول على الإشارة" أو AoS.

الغرض من EIRSAT-1 في المدار الأرضي المنخفض هو جمع معلومات مهمة عن انفجارات أشعة جاما، والانفجارات المضيئة التي تحدث في الكون. بالإضافة إلى ذلك، سيختبر القمر الصناعي نظامًا جديدًا للتحكم في الموقف تم تصميمه بواسطة UCD وتقييم عينات الطلاء الحراري في قمته.

وفي حالة حدوث مشكلات الإطلاق أو النشر، وهي حالة غير محتملة، يظل فريق EIRSAT-1 إيجابيًا. ويؤكد الدكتور ماكيون أن الوصول إلى منصة الإطلاق كان بمثابة نجاح هائل، مسلطًا الضوء على الخبرة التعليمية التي لا تقدر بثمن لأكثر من 50 طالب دكتوراه مشاركين. وقد ساهم المشروع بشكل كبير في نمو قدرات أيرلندا في مجال تصميم الأقمار الصناعية واختبارها والتحقق منها، مما أدى إلى إنتاج أجهزة مؤهلة للطيران.

تلقى مشروع EIRSAT-1 دعمًا سخيًا من مختلف الكيانات، بما في ذلك مكتب التعليم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ومؤسسة العلوم الأيرلندية، ومجلس البحوث الأيرلندي، ومؤسسة Enterprise Ireland، وUCD، وOpenet، ووزارة المشاريع والتجارة والتوظيف، والمؤسسة الأيرلندية الأوروبية لموارد التعليم الفضائي. مكتب.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من القمر الصناعي إيرسات-1؟

تم تصميم EIRSAT-1 لجمع معلومات حول انفجارات أشعة غاما والانفجارات المضيئة في الكون، مع اختبار أنظمة جديدة للتحكم في الموقف وعينات الطلاء الحراري.

هل يعتبر EIRSAT-1 أول قمر صناعي تطلقه أيرلندا؟

نعم، يعد EIRSAT-1 أول قمر صناعي إيرلندي يتم إطلاقه إلى الفضاء.

من الذي دعم مشروع إيرسات-1؟

تلقى المشروع دعمًا من مكتب التعليم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ومؤسسة العلوم الأيرلندية، ومجلس البحوث الأيرلندي، ومؤسسة Enterprise Ireland، وUCD، وOpenet، ووزارة المشاريع والتجارة والتوظيف، ومكتب موارد التعليم الفضائي الأوروبي الأيرلندي.