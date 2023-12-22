عائلة ماهسا أميني ترفض السفر لتسلم جائزة حقوق الإنسان

مُنعت عائلة مهسا أميني، الشابة التي أثار موتها احتجاجات واسعة النطاق في إيران، من السفر إلى فرنسا لتسلم جائزة حقوق الإنسان تكريماً لها. تم منع والد أميني ووالدته وشقيقه من الصعود على متن الطائرة في مطار الإمام الخميني بطهران، وتم إبلاغهم بأنهم ممنوعون من السفر. وصادرت قوات الأمن جوازات سفرهم، مما لم يترك لهم أي تفسير واضح لحظر السفر.

وفي إحدى المقابلات، أعرب والد أميني عن إحباطه من قلة المعلومات المتعلقة بالحظر. وكانت الأسرة قد أبلغت السلطات بخطط سفرها في وقت مبكر، لكن لم يتم إبلاغها بالحظر إلا عند وصولها إلى المطار. وفي الوقت نفسه، سُمح لمحامي العائلة بالسفر إلى فرنسا لتسلم جائزة ساخاروف المرموقة لحرية الفكر.

توفيت ماهسا أميني، المعروفة أيضًا باسم جينا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد. أثارت وفاتها احتجاجات استمرت أشهرًا في جميع أنحاء إيران، ووحدت الناس من خلفيات متنوعة. إن قرار السلطات بإصدار حظر السفر على عائلة أميني ليس أمرا نادرا في إيران، حيث غالبا ما يستخدم لإسكات النشطاء ومنعهم من لفت الانتباه الدولي إلى قضيتهم.

ومن خلال منع عائلتها من حضور حفل توزيع الجوائز، تهدف السلطات الإيرانية إلى تجنب تسليط الضوء على الممارسات القمعية لشرطة الأخلاق وقضايا حقوق الإنسان الأوسع في البلاد. ومع ذلك، يدرك المجتمع الدولي أن قضية ماهسا أميني تمثل مشكلة نظامية. يعكس استخدام إيران لحظر السفر خوفهم من سماع أصوات العائلة على المسرح العالمي.

وفي أعقاب وفاة أميني، اندلعت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات كبيرة في جميع أنحاء إيران، التي كانت تحت حكم رجال الدين المتشددين منذ الثورة الإسلامية. لا يزال الإيرانيون يواجهون قيودًا صارمة على حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحقوق المثليين، وطريقة اللباس، والتعبير العلني عن المودة، وحتى الموسيقى والرقص في الأماكن العامة.

وعلى الرغم من حملات القمع التي قامت بها الحكومة، فإن اسم مهسا أميني والشعار الذي نشأ بعد وفاتها يظلان رمزين لحركة حقوق الإنسان في إيران. ويستمر النضال من أجل العدالة والإصلاح، حيث يواجه عدد لا يحصى من الأفراد الاعتقال وحتى الإعدام بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. ويجب على المجتمع الدولي أن يتضامن مع أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية وحقوق الإنسان في إيران.