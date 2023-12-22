تطلق vivo iQOO الهواتف الذكية المرتقبة Neo9 وNeo9 Pro

أعلنت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo رسميًا عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية، Neo9 وNeo9 Pro، والتي من المقرر أن تغزو السوق. لقد تزايدت الضجة المحيطة بهذه الأجهزة، ومع وجود النماذج الأولية الآن في أيدي قلة مختارة، تكشف الاختبارات المعيارية عن بعض الميزات المثيرة.

أظهرت النتائج المبكرة من Geekbench 6 الأداء القوي لجهاز iQOO Neo9 Pro. مع نتيجة أحادية النواة تبلغ 2,235 ودرجة متعددة النواة تبلغ 7,381، فمن الواضح أن هذا الهاتف الذكي يعني الأعمال. يقود هذا الأداء المذهل معالج Dimensity 9300 SoC المتطور من MediaTek، مصحوبًا بذاكرة وصول عشوائي كبيرة تبلغ سعتها 16 جيجابايت. على الرغم من أنه قد تتوفر تكوينات مختلفة للذاكرة، إلا أن هذا الإصدار المحدد يعمل على Android 14 مع Funtouch OS 14 للأسواق العالمية وOrigin OS 4 للسوق الصينية.

في المقابل، من المتوقع أن يأتي هاتف Vanilla Neo9 مزودًا بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 وفقًا للإعلانات التشويقية التي تم إصدارها مسبقًا. يشاع أن كلا الطرازين يتميزان بشاشة OLED مذهلة مقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز ودقة تبلغ 1,260 × 2,800. الكاميرات الموجودة على هذه الأجهزة ليست بطيئة أيضًا، حيث يتميز جهاز Neo9 Pro بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

الميزة البارزة في جهاز Neo9 Pro هي الماسح الضوئي لبصمات الأصابع الموجود في الشاشة، مما يضمن الوصول الآمن السلس. علاوة على ذلك، تم تجهيز الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر طاقة كبيرة للاستخدام الممتد، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 واط لعمليات شحن سريعة ومريحة.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، تزداد الإثارة بين عشاق التكنولوجيا وعشاق الهواتف الذكية. بفضل أدائها المذهل وميزاتها المتميزة، من المقرر أن تقدم سلسلة iQOO Neo9 بيانًا قويًا في سوق الهواتف الذكية شديد التنافسية.

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