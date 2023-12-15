مقارنة iQOO 12 وOnePlus 12: معركة الهواتف الذكية المتطورة

في عالم الهواتف الذكية سريع الخطى، ظهر مؤخرًا منافسان – iQOO 12 وOnePlus 12. وبينما ظهر iQOO 12 بالفعل لأول مرة في الهند، فمن المقرر إطلاق OnePlus 12 في السوق الصينية قريبًا. على الرغم من إطلاقها الوشيك في الهند، إلا أن الفضول المحيط بهذه الأجهزة المتطورة قد أثار بالفعل. بفضل الميزات المتطورة والمواصفات عالية المستوى، يهدف كلا الهاتفين الذكيين إلى تلبية احتياجات المستخدمين المتميزين وعشاق التكنولوجيا على حدٍ سواء. دعونا نتعمق في المقارنة بين هذه الأجهزة المرتقبة بناءً على مواصفاتها والمعلومات المتاحة.

تصميم: ينضح كل من iQOO 12 وOnePlus 12 بإحساس بالأناقة والمتانة من خلال مزيجهما من الزجاج والمعدن. يوفر iQOO 12 مجموعة من الألوان Panther Black وNebula Blue وSilver White، في حين يأتي OnePlus 12 باللون Jade Black وAstral Green وMisty White. القرار بين الاثنين يتلخص في الأسلوب الشخصي والتفضيل.

الأداء: مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، يوفر كل من iQOO 12 وOnePlus 12 أداءً سلسًا. بفضل المكونات المتقدمة مثل وحدة المعالجة المركزية Kryo 780 ووحدة معالجة الرسومات Adreno 730، تضمن هذه الأجهزة عمليات سريعة وفعالة. يثير iQOO 12 الإعجاب بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تبلغ سعتها 16 جيجابايت كحد أقصى، بينما يتفوق OnePlus 12 على التوقعات بسعة تصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يوفر للمستخدمين إمكانات كبيرة لتعدد المهام.

الة تصوير: يتميز iQOO 12 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. يسمح هذا المزيج بالتقاط لقطات حادة ومفصلة وذات زاوية أوسع. من ناحية أخرى، يوفر OnePlus 12 كاميرا رئيسية مماثلة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل. يستفيد OnePlus 12 من الشراكة مع شركة الكاميرات الشهيرة Hasselblad، مما يحتمل أن يوفر للمستخدمين ميزات كاميرا محسنة.

بطارية: تم تجهيز كلا الهاتفين الذكيين ببطاريات كبيرة توفر طاقة تدوم طويلاً. يتميز iQOO 12 ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وهي أصغر قليلاً من بطارية OnePlus 12 التي تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة. ومع ذلك، كلا الجهازين يدعمان الشحن السريع. يتميز iQOO 12 بميزة FlashCharge بقدرة 120 واط، مما يتيح الشحن الكامل خلال 15 دقيقة فقط. يستخدم OnePlus 12 شحن SuperVOOC بقوة 100 واط، مما يوفر شحنًا كاملاً خلال 25 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم كلا الهاتفين الذكيين الشحن اللاسلكي، مما يسمح للمستخدمين بشحن الأجهزة الأخرى بسهولة أثناء التنقل.

في الختام، يعتمد الاختيار بين iQOO 12 وOnePlus 12 على التفضيلات والمتطلبات الفردية. يتميز iQOO 12 بقدرات الشحن السريعة للغاية وإعداد الكاميرا القوي. على العكس من ذلك، يقدم تعاون OnePlus 12 مع Hasselblad عرضًا جذابًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي. سواء أكان أحدهم يعطي الأولوية للشحن السريع أو التصوير الفوتوغرافي الاستثنائي أو الأداء العام، فإن كلا الهاتفين الذكيين يقدمان ميزات فريدة تميزهما عن المنافسة.