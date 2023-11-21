iQOO 12: أول هاتف ذكي في الهند مزود بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3

يستعد هاتف iQOO 12 الذي طال انتظاره لإطلاقه في الهند في 12 ديسمبر. وباعتباره خليفة iQOO 11، من المقرر أن يُحدث هذا الهاتف الذكي ثورة في السوق الهندية كأول جهاز يتميز بمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 القوية.

مع إطلاقه مؤخرًا في الصين، استحوذ iQOO 12 بالفعل على انتباه عشاق التكنولوجيا. يتميز الهاتف بشاشة مذهلة مقاس 6.78 بوصة، ويقدم صورًا حادة بدقة مذهلة تبلغ 1,260 × 2,800 بكسل. بفضل معدل تحديث سلس يبلغ 144 هرتز ودعم HDR10+، يمكن للمستخدمين توقع تجربة مشاهدة محسنة.

إعداد الكاميرا على iQOO 12 ليس أقل من مثير للإعجاب. يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع إمكانيات تكبير رقمي 100x، وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، حيث يمكن للمستخدمين التقاط كل التفاصيل المعقدة بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة ومكالمات فيديو.

من ناحية التخزين، يوفر iQOO 12 مساحة تخزين مذهلة تبلغ 1 تيرابايت، مما يسمح للمستخدمين بتخزين جميع بياناتهم دون أي قيود. تتوافق خيارات الاتصال وأجهزة الاستشعار مع طراز iQOO 12 Pro المتطور، مما يضمن الاستخدام السلس والراحة. يتميز الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة ويدعم فتح القفل بالوجه لمزيد من الأمان.

لمواكبة متطلبات المستخدمين المعاصرين، تم تجهيز iQOO 12 ببطارية قوية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة. علاوة على ذلك، فهو يدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط، مما يتيح للمستخدمين شحن الهاتف في أي وقت من الأوقات.

من حيث التسعير، يقدم iQOO 12 تكوينات مختلفة. يبدأ الطراز الأساسي، المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 3,999 يوان صيني (حوالي 45,000 روبية). يبلغ سعر إصدار التخزين 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت 4,299 يوان صيني (حوالي 50,000 روبية)، وسيكلف متغير التخزين الأفضل في فئته 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 1 تيرابايت 4,699 يوان صيني (حوالي 53,000 روبية). وسيكون الهاتف متاحًا للطلبات المسبقة في الصين، على أن تبدأ المبيعات اعتبارًا من 14 نوفمبر.

استعد حيث من المقرر أن تدخل سلسلة iQOO 12 دخولها الكبير إلى السوق الهندية في 12 ديسمبر. كن مستعدًا لتجربة قوة وابتكار مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 في الهند لأول مرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الشريحة التي يتميز بها iQOO 12؟

ج: يعد iQOO 12 أول هاتف ذكي في الهند يتميز بمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

س: ما هو سعر iQOO 12؟

ج: يبدأ سعر iQOO 12 من 3,999 يوان صيني (حوالي 45,000 روبية) للطراز الأساسي المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

س: هل يدعم iQOO 12 الشحن السريع؟

ج: نعم، يدعم iQOO 12 الشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط.

س: متى سيتم إطلاق iQOO 12 في الهند؟

ج: من المقرر إطلاق iQOO 12 في الهند في 12 ديسمبر.