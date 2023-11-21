Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: صراع الشركات الرائدة

تستمر المعركة من أجل التفوق ضمن تشكيلة Vivo مع إصدار iQOO 12 Pro وVivo X100 Pro. يعد كلا الهاتفين من الطرازات الرائدة من العلامات التجارية الخاصة بهما، حيث يعرضان أحدث التقنيات والميزات الرائعة. في هذه المقالة، سنتعمق في مقارنة تفصيلية لهذين الجهازين عبر جوانب مختلفة، بما في ذلك التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية. بحلول نهاية هذه المقارنة، سيكون لديك فهم واضح للجهاز الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك.

التصميم: يتميز هاتف iQOO 12 Pro بتصميم أنيق وعصري، ينضح بالأناقة والمتانة. من ناحية أخرى، فإن Vivo X100 Pro مثير للإعجاب بمظهره النحيف وجودة البناء القوية.

الشاشة: يوفر iQOO 12 Pro شاشة AMOLED مذهلة مقاس 6.78 بوصة بدقة Quad HD+ تبلغ 1440 × 3200 بكسل، مما يوفر صورًا حادة ونابضة بالحياة. يأتي Vivo X100 Pro مزودًا بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة ودقة Full HD+ تبلغ 1260 × 2800 بكسل، مما يوفر ألوانًا غنية وتجربة مشاهدة غامرة.

الأداء: مزود بشرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، يعد iQOO 12 Pro قوة أداء، مُحسّنة للمهام المتعددة والتطبيقات كثيرة المتطلبات. يتميز Vivo X100 Pro بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9300، مما يوفر أداءً قويًا للتشغيل السلس عبر المهام المختلفة.

الكاميرا: يتميز iQOO 12 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر آخر بدقة 50 ميجابكسل. يوفر هذا الإعداد تنوعًا في التصوير الفوتوغرافي ويعمل بشكل جيد للغاية في ظروف الإضاءة المختلفة. يتميز Vivo X100 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر رئيسي متميز معروف بقدراته في الإضاءة المنخفضة، مما يلبي احتياجات المصورين المحترفين والعاديين.

البطارية: مع بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 120 وات، يضمن iQOO 12 Pro أوقات شحن سريعة وعمر بطارية طويل الأمد. يأتي Vivo X100 Pro مزودًا ببطارية أكبر، إما 5260 مللي أمبير أو 5400 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، مما يوفر ميزة من حيث عمر البطارية.

السعر: على الرغم من أن الأسعار الدقيقة قد تختلف حسب المنطقة وتاجر التجزئة، إلا أن كلا الهاتفين يقعان في الشريحة المتميزة من السوق. يوفر iQOO 12 Pro خيارًا أكثر بأسعار معقولة، بدءًا من حوالي 650 يورو أو 750 دولارًا عالميًا، بينما يبدأ Vivo X100 Pro بنفس السعر ولكن في الصين.

في الختام، يعد كل من iQOO 12 Pro وVivo X100 Pro من الهواتف الذكية الاستثنائية، ولكل منهما نقاط قوة فريدة. يتألق هاتف iQOO 12 Pro بجودة العرض والشحن السريع، بينما يتميز Vivo X100 Pro ببطاريته الأكبر وأداء الكاميرا المذهل. وفي النهاية، سيعتمد الاختيار بين الاثنين على أولويات المستخدم وتفضيلاته.