iQOO 12: هاتف ذكي قوي بميزات متطورة

تم الكشف عن الهاتف الذكي iQOO 12 بواسطة iQOO في الهند، وهو يوفر مجموعة من الميزات والمواصفات الرائعة. الميزة البارزة في iQOO 12 هي استخدامه لمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، مما يجعله أول هاتف ذكي في الهند يتميز بهذا المعالج القوي.

إحدى الميزات الرئيسية في iQOO 12 هي شاشته. يتميز بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة مع سطوع يصل إلى 3,000 شمعة في المتر المربع. ويدعم الجهاز أيضًا معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتز، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسلسة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم iQOO 12 تقنية HDR10+ للحصول على صور مذهلة.

فيما يتعلق بالأمان، يتميز iQOO 12 بمستشعر بصمة الإصبع الموجود في الشاشة والذي يوفر راحة إضافية ووصولاً سريعًا إلى الجهاز.

تحت الغطاء، يتم تشغيل iQOO 12 بواسطة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Adreno. فهو يوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مما يضمن أداءً عاليًا ومساحة واسعة لجميع ملفاتك وتطبيقاتك. يعمل الجهاز أيضًا على أحدث واجهة مخصصة لنظام التشغيل Android 14 OriginOS 4.0، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة ومحسنة.

تم تجهيز iQOO 12 بمجموعة شرائح Q1 مخصصة تعمل على تحسين تجربة الألعاب وتقديم رسومات سلسة وأداء محسن.

عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز iQOO 12 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مثيرة للإعجاب. يتميز بمستشعر Omnivision بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة واسعة f / 1.68 وتثبيت الصورة البصرية (OIS) وفلاش LED. يشتمل الجهاز أيضًا على كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 2.0 وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل 3x مع إمكانيات تكبير رقمية تصل إلى 100x. ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يوجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

للحفاظ على تشغيل الجهاز طوال اليوم، تم تجهيز iQOO 12 ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط. وهذا يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل ويسمح للمستخدمين بإعادة شحن أجهزتهم بسرعة عند الحاجة.

يتوفر iQOO 12 في نوعين مختلفين من التخزين ويأتي باللونين الأبيض والأسود. يبلغ سعر الإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 52,999 دولارًا أمريكيًا، بينما يتوفر الإصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت مقابل 57,999 دولارًا أمريكيًا. يمكن شراء الجهاز من أمازون.

بفضل مجموعة الشرائح القوية وشاشة العرض ذات معدل التحديث العالي وإعداد الكاميرا المثير للإعجاب، يعد iQOO 12 هاتفًا ذكيًا من المؤكد أنه سيجذب انتباه عشاق التكنولوجيا ولاعبي الأجهزة المحمولة على حدٍ سواء.