سيحتوي iPhone 16 وiPhone 16 Plus على ذاكرة بسعة 8 جيجابايت وشريحة A17 Bionic

وفقًا لمحلل تقني في Haitong International Securities، سيأتي طرازا iPhone 16 وiPhone 16 Plus القادمان بذاكرة سعة 8 جيجابايت وسيتم تشغيلهما بواسطة شريحة A17 Bionic المصنعة باستخدام عملية N3E الخاصة بشركة TSMC. يمثل هذا زيادة كبيرة في ذاكرة الوصول العشوائي مقارنة بموديلات iPhone الحالية.

تتمتع طرازات iPhone القياسية بذاكرة تبلغ 6 جيجابايت منذ iPhone 13 في عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع iPhone 15 وiPhone 15 Plus. ومع ذلك، فإن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max سيكونان أول من يحتوي على ذاكرة بسعة 8 جيجابايت. وهذا يعني أن شريحة A17 Bionic والذاكرة المتزايدة من طرازات Pro في عام 2023 ستنتقل إلى النماذج القياسية بعد عام.

سيتم تصنيع شرائح A17 وA18 Bionic المستخدمة في تشكيلة iPhone 16 باستخدام عملية N3E الخاصة بشركة TSMC، وهي عقدة محسنة بدقة 3 نانومتر. ستكون شريحة A17 Bionic، المتوقع استخدامها في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، أول شريحة من Apple يتم تصنيعها باستخدام عملية تصنيع 3 نانومتر. سيؤدي ذلك إلى تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة مقارنة بشرائح الجيل السابق.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تصنيع شريحة A17 Bionic المستخدمة في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max باستخدام عملية N3B الخاصة بشركة TSMC. ومع ذلك، ستتحول Apple إلى عملية N3E لأجهزة iPhone 16 وiPhone 16 Plus. عملية N3B هي عقدة TSMC الأصلية ذات 3 نانومتر والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع Apple، في حين أن N3E هي عقدة أبسط ويمكن الوصول إليها بشكل أكبر والتي سيستخدمها معظم عملاء TSMC الآخرين. تقدم N3E أداءً أفضل ولكن لديها مفاضلات في الكفاءة مقارنة بـ N3B.

ترددت شائعات في البداية عن هذا التغيير في عملية تصنيع شريحة A17 Bionic كإجراء لخفض التكاليف. ومع ذلك، يبدو أن شركة Apple مستعدة لإجراء هذا التبديل، مما قد يؤدي إلى انخفاض الكفاءة ولكن أداء عام أفضل.

يتماشى قرار استخدام عملية N3E لشريحة A17 Bionic أيضًا مع الشائعات التي تمت مشاركتها على Weibo في يونيو. كان من المتوقع أن تقوم شركة Apple بإجراء هذا التغيير، على الرغم من أنه كان غير مرجح في ذلك الوقت.

يشير اختيار Apple للتبديل من N3B إلى N3E أيضًا إلى أن الشركة ستحتاج إلى إعادة تصميم شرائحها المستقبلية للاستفادة من تطورات TSMC. تم تصميم N3B كعقدة تجريبية وهو غير متوافق مع العمليات اللاحقة لـ TSMC مثل N3P وN3X وN3S.

في الأصل، خططت شركة Apple لاستخدام عملية N3B لشريحة A16 Bionic، ولكن بسبب مشكلات التوقيت، اضطرت إلى العودة إلى عملية N4. من الممكن أن تستخدم Apple التصميم الأساسي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) N3B المخصص في الأصل لشريحة A16 Bionic لشرائح A17 الأولية، قبل الانتقال إلى تصميمات A17 الأصلية مع N3E لاحقًا في عام 2024.

في الختام، من المقرر أن يقدم iPhone 16 وiPhone 16 Plus زيادة كبيرة في الذاكرة بسعة 8 جيجابايت وسيتم تشغيلهما بواسطة شريحة A17 Bionic المصنعة باستخدام عملية N3E من TSMC. قد يؤدي هذا التغيير في عملية التصنيع إلى تحسين الأداء، على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض المفاضلات في الكفاءة.

مصادر:

- MacRumors عبر جيف بو، شركة الاستثمار في هونغ كونغ Haitong International Securities