نقدم لكم خط iPhone 15: كل ما تحتاج إلى معرفته

في حدث "Wonderlust" الأخير لشركة Apple، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن خط iPhone 15 الذي طال انتظاره. وتتكون المجموعة من أربعة موديلات جديدة: iPhone 15، و15 Plus، و15 Pro، و15 Pro Max، ويتميز كل منها بتغييرات جمالية وتحديثات تكنولوجية. وإلى جانب هذه التغييرات، تم إجراء تحديثات مهمة على سلك شحن الجهاز. ستبدأ الطلبات المسبقة لجميع الطرازات الأربعة في 15 سبتمبر، مع توفرها عبر الإنترنت وفي المتجر بدءًا من 22 سبتمبر.

وسيبلغ سعر iPhone 15 799 دولارًا، بينما سيبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا. سيبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولارًا، وسيبدأ سعر Pro Max من 1,199 دولارًا.

ومن حيث الألوان، ستتوفر الطرازات القياسية باللون الوردي والأسود والأبيض والأزرق والأصفر. وستحتوي على جوانب من الألومنيوم وظهر زجاجي، على غرار طرازات iPhone 14. ستأتي طرازات iPhone Pro باللون الرمادي الداكن والأسود والأزرق الداكن والرمادي الفاتح، وستتميز بجوانب من التيتانيوم.

سيحتوي جهاز iPhone 15 على شاشة مقاس 6.1 بوصة، بينما سيحتوي هاتف 15 Plus على شاشة مقاس 6.7 بوصة. سيتم تجهيز كلا الطرازين بنظام كاميرا محسّن، مما يسمح بتكبير بصري أكبر وعمق مجال واسع. وسيتحول الطراز القياسي إلى مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مما يوفر صورًا بدقة أعلى مقارنة بسابقه.

أحد التغييرات الملحوظة في التصميم هو تقديم Dynamic Island، وهي عبارة عن شق مُعاد تصميمه في الجزء العلوي من الشاشة يشغل مساحة مرئية أقل. تم تقديم هذه الميزة لأول مرة مع موديلات iPhone 14 Pro وهي بمثابة أداة لتتبع النشاط المستمر.

سيتم تشغيل طرازات iPhone 15 الأساسية بواسطة شريحة A16، والتي تُستخدم أيضًا في طرازات iPhone 14 Pro. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن هذه الطرازات شبه موصل جديد واسع النطاق "U2"، مما يعزز ميزة تتبع الموقع في تطبيق Find My.

قدمت Apple أيضًا خدمة المساعدة على الطريق كميزة جديدة متاحة لمستخدمي iPhone 15. تتيح هذه الميزة للسائقين طلب المساعدة عبر الرسائل النصية، حتى في المناطق التي لا توجد بها خدمة خلوية، ومشاركة مواقعهم عبر القمر الصناعي. سيتم إطلاق هذه الميزة بالشراكة مع AAA وستكون متاحة لمدة عامين.

وبالانتقال إلى طرازات iPhone 15 Pro، ستتميز هذه الأجهزة بجوانب من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يؤدي إلى هاتف أخف وزنًا مع انخفاض الحدة عند الحواف. تعد شريحة A17 المضمنة في هذه الطرازات بتجربة ألعاب محمولة محسنة، وستقدم طرازات Pro وضع الاستعداد مع عناصر واجهة المستخدم التي يمكن الوصول إليها. والجدير بالذكر أنه سيتم استبدال مفتاح الرنين/كتم الصوت بـ "زر إجراء" قابل للبرمجة.

وستحتفظ طرازات iPhone 15 Pro بثلاث كاميرات، مع ترقية مستشعر الكاميرا الرئيسي إلى 48 ميجابكسل. وستتلقى العدسات المقربة والفائقة الاتساع أيضًا تحسينات، مع زيادة عدد الميجابكسل مقارنة بجهاز iPhone 14 Pro. سيوفر إصدار Pro Max نظام تقريب محسّن مع إمكانيات تكبير محسّنة للأجهزة، مما يسمح بقدرات تكبير أكبر.

وأخيرًا، وفقًا لقوانين الشاحن المشتركة في الاتحاد الأوروبي، ستنتقل جميع أجهزة iPhone الجديدة من الشحن Lightning إلى USB-C.

في الختام، تقدم تشكيلة iPhone 15 مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة لجهاز Apple الرئيسي. بدءًا من إمكانات الكاميرا المحسنة وحتى المعالجات المحدثة وتغييرات التصميم، توفر هذه الطرازات الجديدة تطورات مثيرة لعشاق Apple. ستبدأ الطلبات المسبقة قريبًا، ويمكن للمستهلكين أن يتطلعوا إلى تجربة أحدث الابتكارات في سلسلة iPhone 15.

مصادر:

– آبل تكشف عن iPhone 15 و15 Pro و15 Pro Max و15 Plus خلال حدث “Wonderlust”

– تقدم Apple ميزات وتطورات جديدة في تشكيلة iPhone 15