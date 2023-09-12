Apple ستطلق iPhone 15 مع ترقيات وأسعار متزايدة

من المقرر أن تطلق شركة Apple أحدث هواتفها الذكية، iPhone 15، يوم الثلاثاء. ويتوقع المحللون أن النموذج الجديد سيأتي مع ترقيات مختلفة ولكن أيضا زيادة في أسعار إصدارات معينة. وبالإضافة إلى iPhone 15، من المتوقع أيضًا أن تكشف شركة Apple عن إصدارات جديدة من Apple Watch وAirPods.

ووفقا للتقارير، سيحتوي iPhone 15 على كاميرا محسنة ومنفذ شحن USB-C. في حين أن أسعار iPhone 15 وiPhone 15 Plus القياسية ستبقى دون تغيير، فمن المتوقع أن تشهد الطرازات الراقية، iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، زيادة كبيرة في الأسعار. يمكن أن يشهد iPhone 15 Pro زيادة في السعر تصل إلى 100 دولار، ليصل سعره الإجمالي إلى 1,099 دولارًا، بينما قد يشهد iPhone 15 Pro Max قفزة تصل إلى 200 دولار، ليصل إلى سعر 1,299 دولارًا.

ستوفر الإصدارات الأعلى سعرًا من iPhone 15 مساحة تخزين موسعة، وعمر بطارية أطول، وسرعات نقل بيانات أسرع، وإطارات من التيتانيوم. وتأمل شركة Apple في دفع المستهلكين نحو هذه الخيارات الأكثر تكلفة. سيتم تشغيل طرازات Pro أيضًا على معالج شرائح A17 Bionic الجديد.

وستتضمن جميع إصدارات iPhone 15 منفذ شحن USB-C، مما يوفر المرونة للمستهلكين الذين يفضلون أجهزة الشحن غير التابعة لشركة Apple. ميزة جديدة أخرى هي Dynamic Island، وهو قسم في الجزء العلوي من الشاشة يقدم تنبيهات أو تحديثات التقدم.

صرح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، بأن هاتف آيفون أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس، حيث يقوم بتخزين معلومات مهمة مثل البيانات الصحية والمصرفية ويستخدم للمدفوعات. على الرغم من ذلك، واجهت شركة Apple تراجعًا طويلًا في مبيعات iPhone، كما رأينا في تقرير الأرباح الأخير حيث انخفضت إيرادات iPhone بنسبة 2.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

سيتم الإعلان عن iPhone 15 يوم الثلاثاء الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي ويمكن مشاهدته عبر الإنترنت على موقع Apple الإلكتروني. ومن المتوقع أن يتم طرح iPhone الجديد للبيع في 22 سبتمبر تقريبًا.

مصادر:

- بلومبرج

- حروف أخبار