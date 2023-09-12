تتزايد الإثارة مع استعداد شركة Apple لإصدار iPhone 15

هناك شعور بالترقب حيث تستعد شركة Apple لإطلاق أحدث أجهزة iPhone الخاصة بها، والذي من المقرر أن يصل إلى أسواق معينة في 22 سبتمبر 2023. وسيكون خيار الطلب المسبق للجهاز متاحًا بدءًا من حدث إطلاق Apple في 12 سبتمبر. ومن المتوقع أن يأتي الإصدار 15 بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك كاميرا مُجددة ومنفذ شحن مختلف وتصميم خفيف الوزن. وتهدف شركة Apple إلى البناء على نجاح الأجيال السابقة من خلال هذه التحسينات.

بسعر يتراوح بين 999 دولارًا للإصدار القياسي و2,100 دولارًا لجهاز iPhone 15 Ultra، الذي يتميز بمتانة معززة، أثار iPhone 15 بالفعل ضجة كبيرة في السوق. بالنسبة لأولئك الذين يتوقون للحصول على أحدث جهاز، فإن الانتظار لن يطول، حيث سيتم إصداره في أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند في 22 سبتمبر.

لتأمين طلب مبكر، يمكن تقديم الطلبات المسبقة لجهاز iPhone 15 فورًا بعد حدث إطلاق Apple. ما عليك سوى زيارة موقع Apple الإلكتروني واتباع التعليمات المقدمة. ضع في اعتبارك أن وصول الجهاز سيستغرق 10 أيام إضافية.

يتصدر iPhone 15 Ultra المجموعة من حيث المواصفات. ويتميز بشاشة OLED تعمل باللمس مقاس 6.1 بوصة، ومعالج A17 Bionic Chip، وخيارات لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت. يوفر الجهاز أيضًا ظهرًا معدنيًا وكاميرا تركيز بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل وخيارات تخزين تتراوح من 128 جيجابايت إلى 2 تيرابايت. بفضل بطارية بسعة 3500 مللي أمبير في الساعة، وإمكانية الشحن السريع، ويعمل بنظام iOS، يقدم iPhone 15 Ultra التكنولوجيا المتقدمة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم إمكانيات شريحة الاتصال المزدوجة (Sim + eSIM) والشحن اللاسلكي.

ويقترح موضوع Apple لحدث هذا العام، المسمى "Wonderlust"، التركيز على تحسين الاتصال للمستخدمين، خاصة في المواقع النائية. يشير هذا الموضوع إلى أن Apple تهدف إلى تعزيز راحة وسهولة استخدام iPhone 15 للأفراد الذين يسافرون حول العالم أو في المناطق ذات تغطية الشبكة المحدودة. وقد تم تصميم الجهاز ليتحمل مختلف الظروف الجوية ويحسن الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يقلل الاعتماد على الإشارات التقليدية.

ومع إطلاقه الوشيك وميزاته الواعدة، من المتوقع أن يحقق iPhone 15 نجاحًا آخر لشركة Apple. وينتظر العملاء بفارغ الصبر فرصة تجربة أحدث التطورات في تكنولوجيا الهاتف المحمول.

مصادر:

– تفاصيل ومواصفات حدث إطلاق Apple المقدمة من Apple.

– مصدر الفيديو: “Apple – iPhone 15: Official Trailer [HD]” من Apple، عبر YouTube.